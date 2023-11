Premierul Ucrainei, scrisoare pentru Marcel Ciolacu. Îi cere scuze pentru manualele tipărite în "limba moldovenească"

Premierul Ucrainei, Denîs Șmîhal, i-ar fi trimis o scrisoare lui Marcel Ciolacu, prim-ministrul României, în care își cere scuze pentru situația privind manualele în care apare sintagma "limba moldovenească" în loc de "limba română", transmite Antena 3 CNN. Guvernul de la Kiev ar fi explicat că manualele respective au fost tipărite înainte de momentul în care se luase decizia de a se renunța la sintagma "limba moldovenească" și acest lucru va fi îndreptat.

Reamintim că precizările de la Kiev vin în contextul în care anterior a existat un anunţ oficial, după şedinţa comună a guvernelor român şi ucrainean de la Kiev, din luna octombrie, potrivit căruia se renunţă la limba moldovenească şi este recunoscută limba română ca limbă oficială a minorităţii române din Ucraina

"Informațiile apărute în mass-media referitoare la manualele tipărite se referă la exemplarele care au primit aprobarea pentru imprimare în luna mai a anului curent. Majoritatea acestor manuale au fost tipărite în timpul verii, înainte de adoptarea hotărârii de a renunța la utilizarea termenului de limba moldovenească", precizează oficialii de la Kiev într-un comunicat oficial.

Ce declarase Marcel Ciolacu

Scrisoarea lui Denîs Șmîhal vine după ce Marcel Ciolacu a comentat aseară acest subiect la TV.

"Haideţi să spunem tot adevărul. În momentul în care prim-ministrul Ucrainei, Denis Şmihal, a venit la Bucureşti, am avut discuţia în ceea ce priveşte limba moldovenească şi am stabilit ca şi prioritate în agenda românească. Agenda ucraineană avea alte priorităţi. (...) M-am întâlnit cu preşedintele Zelenski la Atena, când am avut întâlnirea cu prim-ministrul Mitsotakis, cu premierul Bulgariei, şi cu preşedinta Comisiei Europene, unde am avut o discuţie şi mi-a spus: ştiu, mi-a spus Denis de această problemă (...) n-am nicio problemă, nu e o prioritate pentru mine, înţeleg, în schimb, contextul, mai mult că Republica Moldova şi ea şi-a schimbat, nu mai există limba moldovenească pe teritoriul Republicii Moldova, e numai limba română.

Când am plecat cu colegii mei din Guvern şi am avut şedinţa comună de guvern, la mijlocul şedinţei comune de guvern, cu noi la masă au venit toţi miniştrii ucraineni, au ţinut şedinţă de guvern şi au legiferat prin decizia guvernului că limba oficială pe teritoriul Ucrainei este limba română. Pe urmă a intrat să fie pus în aplicare", a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri seară, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei.

