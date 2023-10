Premierul Marcel Ciolacu condamnă atacurile cu rachete împotriva Israelului: Cer încetarea lor imediat

„Veşti groaznice vin din Israel în această dimineaţă. Suntem în deplină solidaritate cu Israelul şi condamnăm atacurile cu rachete împotriva Israelului. Transmitem condoleanţe familiilor şi cerem ca aceste atacuri să înceteze imediat”, a scris premierul Marcel Ciolacu, într-un mesaj postat pe contul său de Twitter.

Terrible news coming from Israel this morning. We stand in full solidarity with Israel and condemn the rocket attacks against Israel. We send our condoleances to the families and ask for these attacks to immediately stop.