PNL, 148 de ani. Lucian Bode: Marile momente din istoria modernă a României s-au realizat sub o guvernare liberală. Nici cei mai mari duşmani politici nu pot nega asta

"Transformările profunde ale statului român modern s-au petrecut sub guvernări liberale. În cei 148 de ani de existenţă, PNL a avut priceperea, prin liderii săi, să pună bazele unui proces profund de organizare şi consolidare a statului român. Toate marile momente din istoria modernă a României s-au realizat sub o guvernare liberală. Este un adevăr pe care nici cei mai mari duşmani politici nu îl pot nega.

Liberalii au condus guverne în vremuri mult mai tulburi decât cele pe care le trăim astăzi şi au reuşit să ţină calea dreaptă. Au avut de luat decizii grele, au făcut reforme dure, poate nepopulare, dar au construit sisteme publice trainice care au rezistat şi perfecţionat de-a lungul timpului. Au reîntregit România şi au făcut-o simţind contextul şi punând la bătaie toate abilitățile diplomatice şi politice.

Ştiau cum trebuie să arate viitorul stat roman unit, democratic, puternic, stabil şi bazat pe coeziunea naţională. România de astăzi datorează mult acelor oameni care au avut un crez pe care l-au urmat cu perseverenţă şi seriozitate", a spus Lucian Bode.

Astăzi, 24 mai 2023, se împlinesc 148 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal (PNL), cel mai vechi partid politic din România.

Partidul Național Liberal (PNL)

Partidul Naţional Liberal este cel mai vechi partid politic din România, înfiinţat la 24 mai 1875, sub conducerea lui Ion C. Brătianu (1875-1891). În 1947, PNL şi-a întrerupt activitatea ca urmare a desfiinţării pluralismului politic de către regimul comunist. Partidul s-a reînfiinţat la 15 ianuarie 1990, în cei 30 de ani de existenţă postcomunistă PNL fiind marcat de numeroase sciziuni şi reunificări. După 1989, PNL a fost condus, în ordine cronologică, de Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Valeriu Stoica, Theodor Stolojan, Călin Popescu-Tăriceanu, Crin Antonescu, Klaus Iohannis, Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Klaus Iohannis, Ludovic Orban.

Partidul Naţional Liberal s-a conturat ca formaţiune politică în 1875, la iniţiativa mai multor lideri liberali printre care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, Alexandru G. Golescu, George Vernescu, Tache Anastasiu etc, potrivit istoricului prezentat pe site-ul oficial al partidului, https://pnl.ro/.

Primul preşedinte al partidului a fost Ion C. Brătianu (1875-1891), după moartea acestuia urmând la conducerea formaţiunii Dumitru C. Brătianu, Dumitru A. Sturdza, Ion I. C. Brătianu, Vintilă I.C. Brătianu, I.G. Duca, Constantin I. C. Brătianu, potrivit informațiilor din volumul "Partide Politice", publicat de Agenţia Naţională de Presă "Rompres", în 1993.

Guvernările liberale de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX au fost următoarele: 1867-1868; 1876-1888; 1895-1899; 1901-1904; 1907-1910; 1914-1917; 1918; 1922-1926; 1927; 1933-1937, potrivit volumului amintit.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News