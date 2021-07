Piedone face praf benzinăria MOL: Îmbâcseală, totul vraiște! Dacă bubuie ceva?

Primarul a semnalat nu doar aspectul și igiena magazinului, ci și protecția la incendiu. Buteliile sunt expuse în dorul lelii, că dacă bubuie ceva...Piedone e vinovat, a scris primarul de la 5, care a mai întrebat retoric și dacă șefii acestei multinaționale cunosc situația? Primarul a reproșat șefului de unitate că în benzinărie funcționează și o autogară, pentru că în parcare staționau microbuze private. E un acord tacit cu firma de transport, i-a răspuns ”șefa”, iar Piedone a replicat: pe banii cui?

Iată postarea primarului Cristian Popescu Piedone:

”Autogara de la mall. Pardon: De la MOL. 13 Septembrie, pe la noi, pe aici...Îmbâcseală, vraiște!!! Totul vraiște!!!Tomberoane îmbâcsite, altele de-a valma...

Butelii... expuse-n dorul lelii!!! Că răspunde primarul dacă iese rău, nu??? Că dacă bubuie ceva... Piedone e vinovat, nu??? Că doar e primar...Că dacă este vreun client nemulțumit de cum arată stația, de jeg și de condiții... înjură primarul, nu? Autogara MOL, cu acord... “tacit”! Autogara din... benzinărie! MOL!!! Ditamai brandul!!!

Șefa benzinăriei mi-a zis taman așa: “acord tacit”! Serios? “Acord tacit”??? Pe banii cui este tacit??? Cine l-a... “tacit”? Hmmm??? Șefii MOL știu??? Păi mă bate soarele în cap zi de zi, încerc să primenesc, așa cum pot, sectorul acesta, familia asta mare, și ce văd??? Acorduri tacite? Haos? Mizerie la drumul mare? Aroganțe? Am luat-o razna??? Ce este Sectorul 5??? Este casa nimănui??? O fi fost... Dar nu mai este de ceva vreme!!!Nu vreau să apreciați munca noastră de zi cu zi! Nu vreau să apreciați că încercăm să primenim Sectorul 5! Nu vreau aplauze!Nu vreau ode! Lăsați-mă să gospodăresc sectorul, oameni buni!!! Păi oră de oră să vina primăria, să vină primăria, să vină primăria!!! Și tu??? Tu X, Y, Z îți bati joc???? Faci aroganțe???Scopul meu este unul singur: Să-mi fac treaba de primar!!! Și atâta vreme cât îl voi avea pe Dumnezeu pavăză... așa va fi!Seară bună!”, a scris Piedone pe Facebook.

Compania MOL nu a comunicat nimic pe această speță.

Eliminăm boscheții și jegul!

Cu o zi înainte, primarul are o altă postare interesantă: ”Bucureștiul sălbatic există și-mi provoacă migrene! Am ajuns la Verigei! Pe lângă defuncta fabrică Autobuzul, granița cu 4... Deceniile în care primăria a ignorat oamenii și locul... au transformat un pâlc de verdeață în jungla urbană! Mizerabilă! Am pășit atent să nu calc pe lighioane! Dragilor, păstrăm pomii sănătoși, eliminăm boscheții și jegul! Amenajăm o grădină cu spații de recreere, de odihnă! Nu uitam nici animăluțele de companie! Ne gândim și la mașinile oamenilor și, desigur, la cei mai mici din familie! Pentru că facem un loc de joacă... așa cum știe Piedone!Păi am găsit în zona asta... patru leagăne din vremea pionierilor și o pârloagă cu iz de urină! Da, da! Nu merge așa! Trimitem fiarele la muzeul indolenței și-al nesimțirii! Facem parcare pe maidanul lui! Și... amenajăm loc de joacă modern, cum scrie în povești, acolo unde m-am ferit de lighioane!Dragi copii, dragi bunici, dragi părinți: Pe 19 august îl finalizăm, pe 20... ne jucăm!Pe 20 august vom alunga, oficial, sălbăticia de la Verigei!Să nu uit: Părinte... sărut mana pentru limonada cu miere! Mulțam! Facem Sectorul 5 ca Soarele cel Sfânt de pe cer!Cu dragoste, PIE!”, a semnat Piedone.