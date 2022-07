Pensiile speciale, mărul discordiei între Budăi și Bode. Tensiuni în ședința de Guvern: Ce e special la o pensie sub 2000 de lei?

După ce Curtea Constituțională a României (CCR) a desființat decizia Parlamentului cu privire la eliminarea pensiilor speciale, se caută măsuri în Guvern.

În ședința de Guvern din urmă cu o zi, ministrul de Interne, Lucian Bode, a discutat cu premierul Nicolae Ciucă și cu ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, despre încadrarea pensiilor de serviciu și pensiilor speciale.

Întrebat despre acest subiect, cu privire la pașii următori, Lucian Bode a răspuns, conform Rador:

”Ieri, în cadrul şedinţei de Guvern, ministrul Muncii a prezentat o notă de informare, nu un memorandum, nu un act normativ, ca să lămurim acest lucru. În cadrul discuţiilor, pentru că eu consider că masa Guvernului este şi o platformă de dialog, până la urmă, nu trebuie să fim de acord toţi unul cu celălalt, în consecinţă, sigur că o poziţie diferită de cea a ministrului Muncii am avut şi eu şi ministrul Apărării. În ceea ce mă priveşte pe mine, pentru că răspund de gestionarea activităţii la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, am spus foarte clar, am citit de mai multe ori articolul 15 din PNRR, Reforma sistemului public de pensii, şi nicăieri nu am înţeles, dar absolut nicăieri nu am înţeles că este vorba despre pensii militare.

Doi, am definit şi am arătat ce înseamnă pensie de serviciu, ce înseamnă pensie ocupaţională, din ce motiv ea a fost introdusă prin Legea 223, care au fost argumentele legiuitorului când a venit şi a spus că militarii, jandarmii, poliţiştii şi aşa mai departe sunt în timpul activităţii blocaţi în anumite activităţi, nu au dreptul să desfăşoare afaceri, nu au dreptul să se asocieze şi aşa mai departe, şi legiutorul a considerat că la finalul carierei militarii beneficiază de o pensie ocupaţională, de o pensie de serviciu care nu este pe principiul contributivităţii, ci este pe un principiu stabilit de legiuitor, în cazul nostru, media ultimelor şase salarii sau media a şase salarii.

Ce este foarte important? În cazul nostru, a pensiilor ocupaţionale, nicio pensie nu este mai mare decât veniturile înregistrate, media veniturilor, în vreme ce pensiile speciale, aşa cum sunt ele astăzi, pe lângă pensia din sistemul public, cetăţeanul respectiv mai beneficiază şi de o indemnizaţie, ceea ce clar se poate considera o pensie sau un venit special la pensie.

Pe de altă parte, când vorbim de Ministerul Afacerilor Interne, avem... ieri aveam 100.222 de pensionari şi am arătat că aproape jumătate dintre aceştia au pensie sub 4.000 de lei, iar 13.000, aproximativ peste 13.000 de pensionari au pensie sub 2.000 de lei. Eu nu cred că putem vorbi despre pensii speciale, pensii sub 2.000 de lei. Aceste lucruri le vom clarifica în urma unui grup de lucru, pe care îl vom constitui, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Justiţiei, pentru poliţiştii din penitenciare, respectiv structurile de intelligence ale României, cu toţii vom transmite un punct de vedere, sunt absolut convins, comun, în care vom arăta care este diferenţa între pensia ocupaţională, de serviciu şi pensiile speciale.”

În același timp, ministrul de Interne a acuzat că sunt foarte multe inechități în sistem, susținând reforma sistemului public de pensii.

