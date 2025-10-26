Pe cine sprijină Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Surpriză uriașă la alegeri. Chirieac: Nu mă miră că e pe locul 1

Alegerile pentru Primăria București au fost stabilite oficial pentru duminică, 7 decembrie 2025. Decizia e în Hotărârea de Guvern publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit ultimelor date, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu ocupă primele locuri în preferințele alegătorilor în bătălia pentru Primăria Capitalei, devansându-i pe ceilalți pretendenți la fotoliul de primar general.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația actuală, făcând o radiografie dură a forțelor politice din București și a potențialilor candidați

În același context, numele lui Cătălin Drulă a fost adus în discuție după ce acesta a afirmat că beneficiază de sprijinul fostului primar general, Nicușor Dan, actual președinte al României.

Totuși, analistul politic Bogdan Chirieac a pus sub semnul întrebării relevanța acestui sprijin, susținând că Nicușor Dan și-a pierdut capitalul politic și nu mai are influența necesară pentru a susține un candidat viabil.

"Cătălin Drulă a făcut declarația că are sprijinul președintelui Nicușor Dan. Eu cred că îl are. Dar nu cred că Nicușor Dan, în acest moment, poate sprijini pe cineva la Primărie sau la orice.

Nicușor Dan nu mai are acest capital politic pe care nu l-a avut decât o clipă în 18 mai", spune Bogdan Chirieac.

Cei 2 primari foarte buni ai Capitalei. Ce se întâmplă cu Ciprian Ciucu

"București are 2 primari foarte buni, Robert Negoiță și Daniel Băluță. Și un primar bun, Ciprian Ciucu - e un primar bun, nu foarte bun, n-a apucat încă să confirme.

Dar primari foarte buni sunt Negoiță și Băluță. Nu mă miră că Daniel Băluță e pe locul 1.

Domnul Drulă nu are imagine bună și-l trage în jos partidul. Are probleme de imagine la fel cum au toți miniștri USR în frunte cu doamna Oana Țoiu care face un deserviciu partidului și diplomației României, atât cât mai e ea.

Dacă zona suveranistă se adună în București, poate furniza o surpriză majoră, fiindcă Bucureștiul se bazează pe emoție", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.