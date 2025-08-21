Pe 23 august avem Luna Nouă în Fecioară. Daniela Simulescu ne spune ce ne așteaptă - VIDEO

Pe 23 august, se va petrece Luna Nouă din semnul Fecioarei. Sau altfel spus, îndemnul astrelor la muncă sau curățenia de toamnă, la propriu sau la figurat.

Acest eveniment se poate transforma în momentul perfect pentru a pune bazele unor noi proiecte, pentru a curăța și a ne organiza spațiul din jurul nostru(acasă sau la serviciu) și gândurile. Arhetipul Fecioarei este asociat cu disciplina, curățenia, munca asiduă, organizarea și perfecționarea. Și să nu uităm de simplitate și minimalism, în special în zona financiară.

Soarele și Luna se vor afla în careu cu Uranus din Gemeni, ceea ce înseamnă că niciun plan nu va decurge ca la carte. Și că va trebui să acceptăm imprevizibilul sau inovația.

Zodiile care vor resimți din plin Luna Nouă de pe 23 august sunt cele mutabile: Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești.

Daniela Simulescu ne va oferi mai multe detalii despre acest subiect în cadrul unei emisiuni speciale, care va fi difuzată joi, 21 august, de la ora 20.00, pe DCNews și DCNewsTV. Pe Facebook și YouTube.

