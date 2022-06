OUG pentru modificarea Codului Rutier, în vigoare din ianuarie. Drulă habar nu avea

Președintele interimar al USR i-a reproșat ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, că nu ia atitudine faţă de "măcelărirea" în Parlament a Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Codului Rutier.... fără ca măcar să știe că OUG este deja în vigoare.

"În primul rând, niciodată nu m-ai auzit pe mine spunând că susțin aceste modificări. Faci afirmații nejustificate! (...) Am condus împreună această Comisie, niciodată nu am pus ședința Comisiei în paralel cu alte trei, patru ședințe - asta ai făcut. Deci Guvernul României a aprobat un proiect de ordonanță”, a spus Bode, moment în care a intervenit Drulă: "Spuneți dacă aceste modificări pentru șmecherii la volan sunt susținute?”

"Evident că nu susțin modificările! (...) Știi care este problema? Te-ai obișnuit să faci show. Și aici nu e bine. Te transformi în ce nu trebuie și e păcat”, a spus Lucian Bode.

Vezi AICI video cu schimbul de replici.

Ordonanța de urgență, în vigoare din ianuarie

Lucian Bode a spus clar, în timpul evenimentului, că ordonanța își produce deja efectele.

"La inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, legislația a fost deja modificată și au fost înăsprite, la începutul anului, sancțiunile pentru anumite categorii de contravenții prin adoptarea OG nr. 1 din 2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Este vorba în principal de neregulile comise în trafic care sunt încadrate în paradigma comportamentului agresiv pe șosele. Astfel, au fost instituite 9 noi contravenții ce sunt încadrate ca și comportament agresiv în trafic, acestea fiind sancționate cu amenzi din clasa a II și III de sancțiuni, respectiv de la 580 lei la 1.160 lei.

Totodată, au fost introduse noi prevederi ce vizează sancționarea nerespectării regulilor de circulație pe autostradă, fiind instituite sancțiuni mai aspre în cazul circulației nejustificate pe banda de urgență a autostrăzilor și a fost introdusă sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile în cazul comiterii unor abateri de circulație pe autostradă. Am luat aceste decizii pentru că, în urma analizei făcute de poliție, am constatat un fapt îngrijorător: deși numărul accidentelor rutiere a scăzut în anul 2021 față de anul 2020 (de la 6271 7in anul 2020 la 4915 in anul 2021), numărul persoanelor decedate în accidente în trafic a crescut (de la 1646 în anul 2020 la 1779 în anul 2021).

De la data intrării în vigoare a OG nr. 1 din 2022, au fost aplicate deja peste 1.000 sancțiuni contravenționale pentru comportament agresiv și aprox. 40 de sancțiuni contravenționale pentru comportament agresiv urmat de accident soldat cu pagube materiale. Vreau să subliniez faptul că noile prevederi legale, de înnăsprire a sancțiunilor și de sancționare a comportamentului agresiv în trafic, își dovedesc eficiența, fiind înregistrată, în perioada de după adoptarea acestora, o reducere a numărului de accidente rutiere grave (-54), a persoanelor decedate (-20), precum și a răniților grav (-48), comparativ cu perioada similară a anului 2021", a spus Lucian Bode, în cadrul evenimentului "Forumul Siguranței Rutiere".

"Avem de-a face cu tot mai mulți șoferi care conduc sub influența acestor substanțe"

În cadrul aceluiași eveniment, ministrul Afacerilor Interne a transmis un semnal de alarmă cu privire la consumul de droguri la volan.

"Suntem cu toții martori la exacerbarea unui fenomen: consumul de substanțe interzise. Este o realitate dură, de aceea răspunsul autorităților trebuie să fie unul pe măsură”, a spus ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, miercuri, la „Forumul Siguranței Rutiere”. Ulterior, acesta a precizat: "Măsurile de prevenire și combatere pe care structurile MAI le pun în practică încep să dea rezultate. Vă dau câteva cifre. Bilanțurile noastre, în urma acțiunilor structurilor MAI, au arătat că avem de-a face cu tot mai mulți șoferi care conduc, atenție, sub influența acestor substanțe. A fost un weekend prelungit, cel cu Rusaliile, am avut în teren peste 4.800 de angajați ai structurilor MAI zilnic, am desfășurat peste 1400 de acțiuni. În urma controalelor efectuate, au fost reținute 112 permise de conducere, ca urmare a consumului de droguri sau alte substanțe interzise, fiind constatate aproximativ 170 de infracțiuni prevăzute la legislația pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. În trei nopți, în doar trei nopți, în județul Constanța mai exact! 17, 18, 19 iunie!”, a subliniat ministrul.

„3.300 de conducători auto au fost testați și am constatat 34 de infracțiuni pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive și 40 pentru conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului. Este cu adevărat cutremurător ceea ce se întâmplă! Nu vreau să dau un verdict, însă consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool. Pentru a limita astfel de comportamente extrem de periculoase, este nevoie de o abordare cuprinzătoare la toate nivelurile societății și de o dezbatere națională a problematicii”, a spus Lucian Bode.

