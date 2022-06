Bode l-a pus la punct pe Drulă: Te-ai obișnuit să faci show. E păcat / video

Cătălin Drulă a avut un comportament tip George Simion. A venit să „strice” un eveniment la care participa Lucian Bode - Forumul Siguranței Rutiere -, dar ministrul l-a pus la punct.

„În primul rând, niciodată nu m-ai auzit pe mine spunând că susțin aceste modificări. Faci afirmații nejustificate! (...) Am condus împreună această Comisie, niciodată nu am pus ședința Comisiei în paralel cu alte trei, patru ședințe - asta ai făcut. Deci Guvernul României a aprobat un proiect de ordonanță”, a spus Bode, moment în care a intervenit Drulă: „Spuneți dacă aceste modificări pentru șmecherii la volan sunt susținute?”

„Evident că nu susțin modificările! (...) Știi care este problema? Te-ai obișnuit să faci show. Și aici nu e bine. Te transformi în ce nu trebuie și e păcat”, a spus Lucian Bode.

Nicoleta Pauliuc a intervenit, spunând: „Vedeți că cei de la AUR au nevoie de parlamentari că le-au plecat...”

„Eu pot să spun că USR votează împotrivă”, a continuat Drulă. „După ce Guvernul vine cu analiză în trei, patru luni, propune ordonanța numărul 1, v-ați trezit să spuneți că sunteți și voi de acord cu ea. Ce ați făcut într-un an de zile? Ați văzut și voi cifrele. (...) Sunteți într-o mare eroare!”, a mai spus Bode.

„Eu te cunosc înainte de rang”, a mai zis Bode.

Cătălin Drulă îi reproșase ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, că nu ia atitudine faţă de „măcelărirea" în Parlament a Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Codului Rutier.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a transmis un semnal de alarmă cu privire la consumul de droguri. „Este cu adevărat cutremurător ceea ce se întâmplă! Nu vreau să dau un verdict, însă consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool”, a spus ministrul.

„Suntem cu toții martori la exacerbarea unui fenomen: consumul de substanțe interzise. Este o realitate dură, de aceea răspunsul autorităților trebuie să fie unul pe măsură”, a spus ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, miercuri, la „Forumul Siguranței Rutiere”. Ulterior, acesta a precizat: „Măsurile de prevenire și combatere pe care structurile MAI le pun în practică încep să dea rezultate. Vă dau câteva cifre. Bilanțurile noastre, în urma acțiunilor structurilor MAI, au arătat că avem de-a face cu tot mai mulți șoferi care conduc, atenție, sub influența acestor substanțe. A fost un weekend prelungit, cel cu Rusaliile, am avut în teren peste 4.800 de angajați ai structurilor MAI zilnic, am desfășurat peste 1400 de acțiuni. În urma controalelor efectuate, au fost reținute 112 permise de conducere, ca urmare a consumului de droguri sau alte substanțe interzise, fiind constatate aproximativ 170 de infracțiuni prevăzute la legislația pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. În trei nopți, în doar trei nopți, în județul Constanța mai exact! 17, 18, 19 iunie!”, a subliniat ministrul.

„3.300 de conducători auto au fost testați și am constatat 34 de infracțiuni pentru conducerea sub influența substanțelor psihoactive și 40 pentru conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului. Este cu adevărat cutremurător ceea ce se întâmplă! Nu vreau să dau un verdict, însă consumul de droguri la volan riscă să-l egalizeze pe cel de alcool. Pentru a limita astfel de comportamente extrem de periculoase, este nevoie de o abordare cuprinzătoare la toate nivelurile societății și de o dezbatere națională a problematicii”, a spus Lucian Bode.

