Oracolul Vedetelor. Larisa Iordache, viața după retragerea din gimnastică: „Treceam printr-o cădere psihică mare”

Larisa Iordache, una dintre cele mai apreciate gimnaste din România, este invitata Andreei Cercel, în emisiunea Oracolul Vedetelor, de vineri, 31 martie, ora 19:00.

Larisa Iordache și-a început cariera de la o vârstă foarte fragedă. A intrat pentru prima dată în sala de antrenamente în jurul vârstei de 5 ani, iar de atunci nu s-a mai despărțit de acest sport. Au urmat extrem de multe competiții, momente istorice, iar prima medalie internațională a câștigat-o la vârsta de 14 ani.

„Eu vin dintr-o familie de sportivi și mama și-a dorit să facem ceva cu viața noastră, nu să stăm în fața blocului să batem mingea degeaba. M-a dus la balet și nu prea mi-a plăcut. Într-o zi, întâmplător, eram în Parcul Carol cu fratele meu, iar prima mea antrenoare, doamna Mariana Câmpeanu, care m-a și văzut în parc a venit la mine și m-a întrebat dacă fac vreun sport sau dacă îmi doresc asta. I-am spus că eu nu vorbesc cu străinii și i-am arătat unde sunt părinții mei. Mama a fost foarte încântată să audă că este antrenoare de gimnastică și a acceptat să mergem la Dinamo. În prima zi de antrenament, nu am vrut să intru în sală, eram extrem de încăpățânată. După două zile am sunat-o pe mama și i-am spus că aș vrea să încerc să merg din nou. Din momentul în care am intrat în sală, nu m-am mai despărțit de ea”, spune Larisa Iordache, în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor.

„Oracolul Vedetelor" de vineri, 31 martie, de la ora 19:00.

