EXCLUSIV  O viață în slujba muzicii: Povestea Laviniei Cherecheș, vocea românilor din diaspora

În ediția de astăzi a emisiunii Generația Globală, o emisiune dedicată românilor de pretutindeni, care, prin muncă, pasiune și dăruire, duc mai departe limba și cultura românească dincolo de granițe, stăm de vorbă cu doamna Lavinia Delia Cherecheș, o personalitate marcantă a lumii academice și artistice din diaspora. 

Lavinia Delia Cherecheș este conferențiar universitar doctor în Tehnica și Interpretarea Vocală și profesor de canto la Academia de Arte din Berlin. Cu o carieră impresionantă în Germania, Elveția, Suedia și România, Lavinia Cherecheș este un model de profesionalism și continuitate artistică. 

Vom descoperi împreună povestea unui destin dedicat muzicii, educației și promovării valorilor culturale românești în Europa.

Emisiunea "Generația globală" se difuzează pe canalele de Youtube și paginile de Facebook ale platformelor ȘtiriDiaspora și DCNews, de la ora 15:00. 

Despre "Limba noastră, povestea noastră"

Prin intermediul proiectului "Limba noastră, povestea noastră" încercăm să creștem gradul de informare în comunitățile de români din străinătate cu privire la oportunitățile existente de învățare a limbii române de tip „Limbă, Cultură și Civilizație Românească” - LCCR, școli de duminică, cursuri în școli publice, etc. Totodată, vom promova elitele educaționale din diaspora, cu accent pe profesorii și voluntarii implicați în predarea limbii și culturii românești. 

În cadrul seriei de emisiuni „Generația globală” veți cunoaște români de succes din diaspora care au reușit în diverse domenii și care pot oferi modele de inspirație pentru tineri. Totodată, vom explora experiențele tinerilor români din diverse țări, provocările cu care se confruntă în sistemele educaționale străine și cum pot valorifica educația pentru un viitor de succes. Nu în ultimul rând, vom afla povești ale tinerilor români care au obținut burse la universități de prestigiu din străinătate și care împărtășesc strategiile lor pentru excelență în educație. 

