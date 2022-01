O țară africană este singura din lume care nu a intrat în 2022. Se pregătește însă, de revelionul anului 2015

Etiopia este singura țară care nu a trecut în 2022 și asta pentru că în această țară un an a fost stabilit să aibă 13 luni. Decizia a fost luată în urmă cu mai mulți ani, iar în tot acest timp, Etiopia a rămas ceva mai în urmă în contorizarea anilor. În acest moment, Etiopia se află în anul 2014.

Etiopienii au intrat în 2014 în a doua săptămână a lunii septembrie. Oamenii din această țară sărbătoresc începutul unui nou an pe 11 septembrie sau pe 12 septembrie dacă este un an bisect, conform BBC.



Asta îi pune undeva la șapte și opt ani în urmă față de lumea occidentală și de calendarul nostru.



De asemenea, această decizie bizară duce și la alte anomalii: deși țara are multe sărbători legale care ar fi recunoscute în întreaga lume, acestea sunt adesea sărbătorite în zile diferite din cauza acestui calendar diferit.

Există și niște mici avantaje pentru etiopieni: aceștia nu trebuie să se gândească la numărul de zile dintr-o lună totul fiind foarte simplu: în calendarul etiopian, aproape toate lunile au fix 30 de zile, cu excepția ultimei luni numită Pagume, care are fie cinci, fie șase zile, din nou, în funcție de an, dacă este sau nu bisect.





Etiopia, singura țară africană care nu a putut fi colonizată

Etiopia mai este unică în Africă pentru că a fost singura țară care nu a putut fi colonizată de europeni.

Italia a încercat să invadeze Etiopia, sau Abisinia, așa cum mai era cunoscută, în 1895, când puterile europene își împărțeau continentul african între ele - dar a suferit o înfrângere umilitoare.



Italia reușise să colonizeze țara vecină, Eritreea după ce o companie de transport maritim italian a cumpărat portul Assab de la Marea Roșie. Confuzia generată de moartea în1889 a împăratului etiopian Yohannes al IV-lea a permis Italiei să ocupe zonele înalte de-a lungul coastei.

Dar câțiva ani mai târziu, când Italia a încercat să intre și sa cucerească mai mult din Etiopia, a fost învinsă în bătălia de la Adwa. Patru brigăzi de trupe italiene au fost învinse în câteva ore, la 1 martie 1896 de etiopienii care erau conduși de împăratul Menelik al II-lea.



Italia a fost forțată să semneze un tratat care recunoaște independența Etiopiei - deși zeci de ani mai târziu acesta a fost încălcat, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial ocupând țara timp de cinci ani.

