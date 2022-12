"O să fiu eu nevasta lui Ion Țiriac". Anamaria Prodan, planuri de nuntă: A treia oară trebuie să fie cu noroc

Anamaria Prodan a vorbit despre cel de-al treilea mariaj. Vedeta are planurile bine stabilite.

"A treia oară trebuie să fie cu noroc. Așa zic eu, trebuie să am un bărbat lângă mine cum vreau eu. Eu cred foarte tare în instituția căsătoriei, așa este firesc să fie. Dacă în România sau în orice colț de pe pământ se află un bărbat așa.... Trebuie să fie puternic și din punct de vedere financiar, și fizic. Dacă există bărbatul ăla care își dorește să o aibă pe Anamaria Prodan alături, cu care să construiască un imperiu mai puternic decât fostul imperiu Reghecampf-Prodan, care știe că, atunci când iese cu mine, trebuie să se facă liniște din ambele părți, care știe că respectul față de familie trebuie să fie atât de sus...", a spus Anamaria Prodan, în podcastul "Tare de tot", potrivit viva.ro.

"Pe Reghecampf l-am ridicat în vârful piramidei, dar nu a știut să se mențină. Acolo este puterea unui om, să te menții. Așa contează. Și dacă, de exemplu, îmi găsesc un Țiriac? O să fiu eu nevasta lui Ion Țiriac. Înțelegi? Eu am nevoie de un astfel de bărbat. Eu nu mai pot să iau unul de jos, să îl învăț, să îl construiesc și iar să cadă cu vreo parașută din asta. Da, Țiriac! Păi, am 50 de ani. Doar nu ai vrea să îmi iau unul de 30 de ani!", a mai spus impresara.

Divorţul dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf, tranşat în instanţă

Judecătoria Buftea a admis pe19 noiembrie cererea de divorț înaintată de antrenorul lui Neftchi Baku și a dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună. Pe cale de consecință. Reghecampf va achita pentru fiul său, Laurențiu Reghecampf Jr, o pensie în valoare de 1/6 din veniturile nete ale acestuia.

Potrivit surselor digisport.ro, Reghecampf va trebui să achite lunar suma de 1600 de euro, mult mai puțin decât suma ce era stipulată în Apel în ordonanța prezidențială, în valoare de 2.000 euro, dar și mai puțin decat cei stabiliți la Fond, in ordonanță, în valoare de 7000 euro.

Recent, Anamaria Prodan a mărturisit că, în urmă cu mai mulți ani, au apărut primele informații potrivit cărora Laurențiu Reghecampf ar fi fost infidel.

"Atunci, când au început să iasă toți, stăteam cu Laurențiu de vorbă și îi spuneam: "Te rog, oprește-te. Nu voi mai putea face față. Eu sunt singură și am deschis războaie pe fiecare front și nu mai duc". A ieșit Gigi Becali și a zis că are amantă de opt ani, i-a deschis afaceri din banii familiei. E alta (n.r. amantă)… Vuia tot orașul, iar amanta râdea și arăta la tot orașul… și poze", a povestit Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast.

"I-am distrus pe toți cei care au vorbit"

"Și atunci i-am spus: "Ai grijă că începi să te clatini din ce în ce mai tare și vezi că nu te distrugi tu, ne distrugi pe toți". S-a liniștit când a plecat din țară, că nu mai aveam cum să rămânem aici. Și am plecat împreună (…) Și-a revenit, am construit de la început tot ce se clătina, am venit cu fier beton, i-am distrus pe toți cei care au vorbit", a continuat impresara, potrivit spynews.ro. Citește mai departe>>

