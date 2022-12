"I-am distrus pe toți". Când a aflat Anamaria Prodan că Reghe o înșală: Nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui

Anamaria Prodan a mărturisit că, în urmă cu mai mulți ani, au apărut primele informații potrivit cărora Laurențiu Reghecampf ar fi fost infidel.

"Atunci, când au început să iasă toți, stăteam cu Laurențiu de vorbă și îi spuneam: "Te rog, oprește-te. Nu voi mai putea face față. Eu sunt singură și am deschis războaie pe fiecare front și nu mai duc". A ieșit Gigi Becali și a zis că are amantă de opt ani, i-a deschis afaceri din banii familiei. E alta (n.r. amantă)… Vuia tot orașul, iar amanta râdea și arăta la tot orașul… și poze", a povestit Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast.

"I-am distrus pe toți cei care au vorbit"

"Și atunci i-am spus: "Ai grijă că începi să te clatini din ce în ce mai tare și vezi că nu te distrugi tu, ne distrugi pe toți". S-a liniștit când a plecat din țară, că nu mai aveam cum să rămânem aici. Și am plecat împreună (…) Și-a revenit, am construit de la început tot ce se clătina, am venit cu fier beton, i-am distrus pe toți cei care au vorbit", a continuat impresara, potrivit spynews.ro.

"Nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui"

"N-am înțeles lipsa asta acută de mândrie și de bărbație, adică să iei ceva ce au aruncat toți, ceea ce au luat, au consumat și au aruncat și tu să ajungi ultimul, să iei resturile. De ce? Când unde te-am adus eu atât de sus nici măcar nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui. Trebuie să te uiți spre cer întotdeauna", a mai povestit Anamaria Prodan.

"Erai Laurențiu Reghecampf, erai soțul Anamariei Prodan. Aveai două fete de se învârteau după soare. Aveai un băiat minunat, aveai un băiat mare din prima căsătorie. Tu trebuia să fii stâlpul acestei familii (…) Am stat lângă el secundă de secundă, verificat la sânge", a mai spus impresara.

Divorţul dintre Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf, tranşat în instanţă

Judecătoria Buftea a admis pe19 noiembrie cererea de divorț înaintată de antrenorul lui Neftchi Baku și a dispus desfacerea căsătoriei din culpă comună. Pe cale de consecință. Reghecampf va achita pentru fiul său, Laurențiu Reghecampf Jr, o pensie în valoare de 1/6 din veniturile nete ale acestuia.

Potrivit surselor digisport.ro, Reghecampf va trebui să achite lunar suma de 1600 de euro, mult mai puțin decât suma ce era stipulată în Apel în ordonanța preșidențială, în valoare de 2.000 euro, dar și mai puțin decat cei stabiliți la Fond, in ordonanță, în valoare de 7000 euro.

Anamaria Prodan, mesaj de Ziua României: Îți promit că noi, femeile, nu ne vom lăsa călcate în picioare - Video

Anamaria Prodan a transmis un mesaj românilor de pretutindeni cu ocazia Zilei Naționale a României.

"La mulți ani, români! La mulți ani, România! Pentru tine, România mea, am un mesaj din suflet. Iartă-ne. Iartă-ne că nu ne ridicăm la nivelul curajului și patriotismul strămoșilor noștri care s-au jertfit ca tu, România mea, să fii întreagă, prosperă și mândră de fiii și fiicele tale. Iartă-ne că suntem lași și că lăsăm capul în pământ. Iartă-ne că ne lăsăm umiliți și batjocoriți de străini. Iartă-ne că nu ne-am opus atunci când tu ai fost jefuită, trădată și prădată. Dar îți spun, România mea, că sunt astfel de femei în țară, puternice, și că fiecare face cât 100 de bărbați. Și îți promit că noi, femeile, nu ne vom lăsa călcate în picioare și o să te facem din nou mândră de noi. Te iubesc, România mea, și te rog din suflet să ne mai dai o șansă. Mulți români se trezesc din somnul cel de moarte în care ne adânciră barbarii de tirani. Și te vom recupera, dragă Românie, noi, patrioții care te cinstim și te iubim din tot sufletul nostru. La mulți ani, România!", a transmis Anamaria Prodan.

