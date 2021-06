O jurnalistă Al Jazeera, arestată în timpul protestelor din Israel. "M-au împins în maşină, mă loveau din toate direcţiile" - VIDEO

O corespondentă Al Jazeera a fost arestată sâmbătă în timpul unei manifestaţii în cartierul arab Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est, informează Agerpres, citând dpa.



Xavier Abu Eid din partea Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP) a acuzat forţele de poliţie israeliene că atacă echipa TV şi îi distruge echipamentul. Un purtător de cuvânt al poliţiei israeliene a declarat că jurnalista Al Jazeera a atacat fizic forţele de securitate care încercau să disperseze demonstraţia şi că a refuzat să se identifice.



În înregistrările video ale incidentului se poate vedea însă că jurnalista Givara Budeiri purta o vestă pe care scria "Presă".

Israeli forces asked for her ID, Jivara said she’s gonna get it when they started beating her, @AJArabic cameraman said. #Aljazeera’s correspondent remains in Israeli custody, detained while covering events in #SheikhJarrah. It’s 2021, we’re still tweeting #JournalismIsNotACrime! pic.twitter.com/duFZYOd3tb