O barcă s-a răsturnat în Noua Zeelanda, iar 5 persoane și-au pierdut viața. O balenă ar fi de vină (Video)

Cinci persoane au murit în Noua Zeelandă după ce o barcă de observație a păsărilor s-a răsturnat, posibil după ce s-a ciocnit cu o balenă ce înota în apropiere. Unsprezece persoane, majoritatea din grupul de observare a păsărilor, se aflau la bord când vehicolul sa răsturnat sâmbătă în Goose Bay, lângă orașul Kaikōura.

Poliția a refuzat să speculeze cu privire la ceea ce a provocat accidentul, doar confirmând coliziunea.

Dar Craig Mackle, primarul din Kaikōura, le-a spus reporterilor că barca ar fi lovit o balenă ce se afla la suprafață, scrie BBC. Mackle a spus că în golf, condițiile la acea vreme erau „perfecte” și că oficialii au presupus că balena a ieșit la suprafață pe sub vas, provocând răsturnarea bărcii.

