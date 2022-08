Autoritățile franceze acționează pentru a scoate o balenă rătăcită din râul Sena

O balenă beluga a fost observată în râul Sena din Franța, iar oficialii decid în prezent cum să salveze mamiferul. Ei spun că animalul se află în prezent lângă o ecluză din Vernon, la aproximativ 70 km nord-vest de Paris. Cetățenii sunt îndemnați să stea departe de balena rătăcită. Experții sunt nedumeriți de ce balena s-a îndepărtat atât de departe de habitatul său natural.

„Provocarea acum va fi să-l ajutăm și să-l hrănim, să încercăm să-l însoțim spre ocean”, a declarat Lamya Essemlali, șeful grupului de mediu Sea Shepherd France, citat de agenția de presă Reuters și BBC. Ea a spus că scoaterea animalului din apă era exclusă, deoarece este prea riscant.

A beluga whale spotted in France's Seine river appears to be underweight and officials are worried about its health.



The beluga sighting follows the rare appearance of a killer whale in the Seine just over two months agohttps://t.co/ngj6vQYxFh pic.twitter.com/KKxpN2QSXS