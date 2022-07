A fost descoperit cel mai mare animal omnivor din lume. Rechinul-balenă are 18 metri lungime

Cercetătorii din Australia și Noua Zeelandă au descoperit cel mai mare animal omnivor din lume. Studiul oamenilor de știință a fost publicat în revista Ecology, pe data de 19 iulie 2022. Mai exact, este vorba despre rechinul-balenă. Acesta poate ajunge până la 18 metri lungime și s-a aflat despre el că mănâncă și plante, nu doar animale subacvatice. Descoperirea cercetătorilor îl încadrează pe rechinul-balenă în categoria animalelor omnivor, devenind astfel cel mai mare exemplar din lume, detronând chiar și ursul Kodiak, scriu cei de la The Guardian. Ursul Kodiak (Ursus arctos middendorffi), numit și ursul brun Kodiak dar și ursul grizzly din Alaska sau ursul brun american, traiește in insulele din arhipelagul Kodiak în sud-vestul Alaska. Este cea mai mare subspecie a ursului brun. Acest mamifer nu este inclus în lista UCIN. Cu toate acestea, are legislație de stat, care îi protejează dezvoltarea în habitatul natural pe care îl ocupă.

Mănâncă de toate

Oamenii de știință au făcut o descoperire surprinzătoare despre dieta rechinilor-balenă, oferindu-i celui mai mare pește din mări un alt titlu mondial. Se pare că giganții oceanului mănâncă și alge marine alături de porții consistente de krill (o specie de crustacee mici). Au făcut descoperirea în timp ce studiau rechinii-balenă din largul recifului Ningaloo din Australia de Vest și și-au schimbat părerea cu privire la această specie super-dimensionată. „Tot ceea ce credeam că știm ar putea să nu fie adevărat. I-am văzut venind la Ningaloo și i-am văzut hrănindu-se cu krill și ne-am gândit că acesta este răspunsul. Dar cu metode sofisticate care studiază microchimia acestor animale, această poveste devine mult, mult mai complexă”, a spus dr. Mark Meekan, biolog la Institutul Australian de Științe Marine, potrivit sursei citate anterior.

Are cea mai mare gură din tot regnul animal

Rechinul-balenă ajunge la o lungime de 18 metri și o greutate de 15 tone. Acest animal marin are capul lat și plat, iar botul este trunchiat și cu o gură imensă. Conform cercetătorilor, cel mai mare animal omnivor din lume poate trăi chiar și până la 100 de ani. Echipa de academicieni susține că rechinii-balenă sunt capabili să digere algele marine. O altă parte a studiului a implicat colectarea și testarea excrementelor ale acestor animale, rezultatele arătând că deși mâncau krill, nu metabolizau prea mult din el. Specialiștii au analizat cu atenție posibilele surse de hrană ale rechinului-balenă, care variază de la plancton mic până la alge mari. Apoi, cercetătorii s-au uitat la ceea ce era prezent în mostrele de piele de la aceste animale marine. Conform spuselor lui Mark Meekan, „acest studiu sugerează că se hrănesc cu destul de mult material vegetal, mai mult decât cu krill”. „Sunt animale foarte mari și când ești un animal uriaș, ai nevoie de multă hrană. Dar are nevoie și de multă energie să-și împingă gura deschisă ca o plasă uriașă”, a adăugat Meekan.

