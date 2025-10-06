Nicușor Dan și-a ales consilierii. Lista completă

Președintele României și-a desemnat, luni, consilierii prezidențiali, consilierii de stat și consilierii onorifici. Aceștia își vor prelua atribuțiile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie.

Lista completă a consilierilor

Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;

Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;

Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;

Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;

Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;

Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;

Cristian Roșu - consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;

Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;

Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;

Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Numirea consilierilor vine după mai multe luni în care președintele a fost întrebat când își va desemna echipa celor care îl vor sprijini în cadrul Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a fost învestit în funcția de președinte al României pe 26 mai 2025.