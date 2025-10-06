Nicușor Dan și-a ales consilierii. Lista completă

Președintele Nicușor Dan și-a numit, luni, 6 octombrie, consilierii prezidențiali.
Președintele României și-a desemnat, luni, consilierii prezidențiali, consilierii de stat și consilierii onorifici. Aceștia își vor prelua atribuțiile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie.
Lista completă a consilierilor
- Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.
- Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;
- Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
- Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
- Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;
- Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;
- Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;
- Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;
- Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;
- Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;
- Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;
- Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;
- Cristian Roșu - consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;
- Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;
- Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;
- Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.
Numirea consilierilor vine după mai multe luni în care președintele a fost întrebat când își va desemna echipa celor care îl vor sprijini în cadrul Administrației Prezidențiale.
Nicușor Dan a fost învestit în funcția de președinte al României pe 26 mai 2025.