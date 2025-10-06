€ 5.0889
Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 10:51 06 Oct 2025 | Data publicării: 10:41 06 Oct 2025

Nicușor Dan și-a ales consilierii. Lista completă
Autor: Iulia Horovei

nicusor-dan_17502600 Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan și-a numit, luni, 6 octombrie, consilierii prezidențiali.

Președintele României și-a desemnat, luni, consilierii prezidențiali, consilierii de stat și consilierii onorifici. Aceștia își vor prelua atribuțiile în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie.

Lista completă a consilierilor

  • Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.
  • Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
  • Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;
  • Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ludovic Orban -  consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Iancu -  consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;
  • Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;
  • Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Cristian Roșu -  consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;
  • Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;
  • Roxana Butnaru -  consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Numirea consilierilor vine după mai multe luni în care președintele a fost întrebat când își va desemna echipa celor care îl vor sprijini în cadrul Administrației Prezidențiale. 

Nicușor Dan a fost învestit în funcția de președinte al României pe 26 mai 2025.

 

 

nicusor dan
consilieri
consilieri prezidentiali
presedintele romaniei
