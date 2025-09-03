Data publicării:

Nicușor Dan se amuză pe tema coaliției de guvernare. ”Până când?” întreabă președintele

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
foto: Agerpres
foto: Agerpres

Coaliția de guvernare, deși un subiect sensibil pentru țară, pare a fi un motiv de râs la Palatul Cotroceni. 

În contextul în care s-a vehiculat că premierul Ilie Bolojan a negociat în coaliție și la Palatul Cotroceni, cu demisia pe masă, pentru a trece măsurile fiscale din Pachetul 2, președintele Nicușor Dan a fost întrebat astăzi despre situația din coaliția de guvernare. ”Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, eu cred că această coaliție funcționează bine în momentul ăsta”, a răspuns președintele.

Referindu-se la invocata demisie a premierului, Nicușor Dan a răspuns: ”Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo, dar ce pot eu să vă spun în momentul ăsta este că această coaliție funcționează și merge înainte”.

Întrebat dacă va rezista actuala coaliție de guvernare, președintele a răspuns amuzat: ”Până când?”. 

Marți, ședința de la Palatul Cotroceni a durat trei ore. La final, președintele Nicușor Dan le-ar fi spus liderilor coaliției că și-ar dori să rămână în formula actuală, dar și să nu-l mai atace pe premierul Ilie Bolojan.

Prezent la Digi24, și premierul a fost întrebat despre coaliția de guvernare și dacă va rezista. ”Eu îmi doresc să asigur stabilitatea guvernului, nu ca Bolojan să rămână premier- pentru că nu este ușor, ci trebuie ca stabilitatea să fie construită când există încredere într-o țară. Investitorii se uită la tabloul economic al unei țări, dar și la stabilitatea guvernului” a răspuns el. 

Despre relația cu președintele Nicușor Dan, prim-ministrul a spus: ”Relația e una bună cu Nicușor și cu toți președinții de partide. Am încercat să respect partenerii și funcția prezidențială și să colaborez unde avem responsabilități complementare”. Totodată, el s-a referit la cererea președintelui  pentru magistrați, precizând că ”domnul președinte a avut un punct de vedere privind pachetul privind magistrații, spunând că s-ar putea gândi o perioadă mai lungă de la vârsta actuală de pensionare la cea stabilită. Dar am fi riscat să creăm vulnerabilități de constituționalitate pentru proiect. El vine și corectează lucruri negative adunate în timp și stabilește condiții de tip european privind drepturile magistraților”. 

