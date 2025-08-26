Nicușor Dan recunoaște: România nu are acum o strategie adevărată pentru acești români

Printre subiectele abordate de președinte a fost diaspora. El a spus că, în momentul acesta, nu există o strategie "adevărată" pentru românii din diaspora.



"Din nou, o spun direct, România nu are în momentul acesta o strategie adevărată pentru românii din diaspora. România nu are un studiu exhaustiv despre necesităţile acestor oameni. Şi asta este ceva ce Ministerul de Externe, Preşedinţia, cu input de la dumneavoastră, trebuie să facem, astfel încât să avem o strategie cu obiective, cu bugete, cu termene de realizare şi, mai departe, va fi sarcina dumneavoastră ca parteneriatul cu românii care au ales temporar sau definitiv să locuiască în străinătate să fie mai eficient decât este azi", a declarat Nicușor Dan.

