Departe de casă, dar aproape de rădăcini. Lecția copiilor români din Germania / video

În cadrul emisiunii „Născuți în diaspora”, moderată de jurnalistul Flaviu George Predescu, Ana-Maria Flegler, președinta Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, a vorbit despre modul în care copiii românilor din Germania se integrează în societatea locală, păstrând totodată legătura cu valorile și tradițiile românești. Discuția a atins atât aspectele culturale și educaționale, cât și impactul proiectelor de voluntariat asupra comunității.

Flaviu Predescu a deschis dialogul întrebând despre activitățile desfășurate de asociație în ultimul an.

Ana-Maria Flegler a subliniat continuitatea și implicarea voluntarilor: „De anul trecut de când ne-am găsit, am desfășurat proiecte pe care le desfășurăm în fiecare an. Am învățat din experiențele noastre, de fiecare dată învățăm. Suntem fericiți că alți membri au învățat proiectele și au adăugat un plus proiectului. Ne-am axat pe câteva proiecte pe care vrem să le ducem întotdeauna la sfârșit. Suntem aici, suntem împreună. Proiectele noastre sunt un moment de plăcere și o oportunitate să ne întâlnim. Voluntariatul la noi funcționează. Sunt fericită că funcționează și este un lucru mare să îți iei din timpul tău și să faci ceva pentru societatea civică și pentru românii de peste granițe”.

Asociația a organizat ateliere, evenimente culturale și acțiuni menite să aducă împreună atât românii din diaspora, cât și persoane din alte comunități de migranți, încurajând schimbul de experiențe și interacțiunea multiculturală.

Copiii românilor, punte între culturi

În discuție, gazda emisiunii a evidențiat importanța interacțiunii dintre copiii românilor și cei din alte comunități, considerând-o esențială pentru viitorul comunicării interculturale. Ana-Maria Flegler a prezentat exemplul atelierelor de mărțișoare, care au atras și copii din alte etnii:

„Da, chiar văd niște imagini de la atelierele de mărțișoare pe care noi le-am făcut. Anul acesta, noutatea este că am fost invitați și de alte asociații din Baden-Württemberg. La aceste ateliere participă copiii de români care își aduc și prietenii care sunt din alte comunități de migranți. Acesta este plusul și pe conceptul acesta mergem noi. Ne integrăm, le facem cumva pe ale noastre, dar puteți să veniți la noi acasă să vedeți ceea ce facem noi”.

Evenimentele devin astfel o platformă de învățare și schimb cultural, contribuind la o mai bună înțelegere între diferitele comunități din Germania.

Deschidere și curiozitate - valori esențiale

Președinta Asociației LITERA a accentuat faptul că românii din diaspora nu formează o comunitate închisă, ci una deschisă spre dialog și colaborare:

„Copiii se ajută între ei, participă și părinții, nu doar copiii și ceea ce facem ca noi ca și comunitate românească e să fim deschiși. Deci nu putem să vorbim de o comunitate românească închisă, cei care trăiesc între ei. Este specific nouă, noi suntem deschiși, vrem informație, vrem să ne integrăm și se vede. Atât familiile de români lucrează și își trimit copiii nu doar în asociațiile românești, ei își trimit copiii la foarte multe activități pe care le oferă școlile și cluburile sau asociațiile din Germania. Sunt foarte curioși și această curiozitate este foarte bună”.

Această atitudine favorizează integrarea și învățarea reciprocă, pregătind noile generații pentru a fi mai deschise și mai cooperante.





Educația și proiectele internaționale, chei ale dezvoltării

Întrebată dacă aceste acțiuni pot avea efecte benefice pe termen lung, Ana-Maria Flegler a explicat că influența vine din mai multe direcții – familia, școala, proiectele internaționale și schimburile de experiență.

„Primul factor sunt părinții, care vor să aibă legătură cu țara. Apoi sunt școlile care aduc proiecte în care implică copiii de emigranți... Este un lucru foarte mare pentru că copiii ascultă profesorii și mai puțin părinții. În momentul în care vine instituția și te impulsionează, avem un aliat de încredere”.

Un exemplu concret a fost cel al propriei fiice, Iasmin, care, după o experiență educațională în România, a decis să își realizeze un proiect despre implicarea civică a elevilor români.



„Născuți în diaspora” - un proiect pentru identitate și legături durabile

Proiectul „Născuți în diaspora” își propune să mențină copiii din familii românești sau mixte născuți în afara granițelor României conectați la valorile identitare românești, indiferent de planurile de întoarcere în țară. Prin emisiuni, reportaje și dezbateri, inițiativa sprijină atât părinții, cât și copiii în procesul de păstrare a legăturilor culturale, promovând totodată integrarea armonioasă în comunitățile în care trăiesc.

Video:

