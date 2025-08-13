Data publicării:

EXCLUSIV  Departe de casă, dar aproape de rădăcini. Lecția copiilor români din Germania / video

Autor: Gabriela Ungureanu | Categorie: Stiri

În cadrul emisiunii „Născuți în diaspora”, moderată de jurnalistul Flaviu George Predescu, Ana-Maria Flegler, președinta Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, a vorbit despre modul în care copiii românilor din Germania se integrează în societatea locală, păstrând totodată legătura cu valorile și tradițiile românești. Discuția a atins atât aspectele culturale și educaționale, cât și impactul proiectelor de voluntariat asupra comunității.

Flaviu Predescu a deschis dialogul întrebând despre activitățile desfășurate de asociație în ultimul an.

Ana-Maria Flegler a subliniat continuitatea și implicarea voluntarilor: „De anul trecut de când ne-am găsit, am desfășurat proiecte pe care le desfășurăm în fiecare an. Am învățat din experiențele noastre, de fiecare dată învățăm. Suntem fericiți că alți membri au învățat proiectele și au adăugat un plus proiectului. Ne-am axat pe câteva proiecte pe care vrem să le ducem întotdeauna la sfârșit. Suntem aici, suntem împreună. Proiectele noastre sunt un moment de plăcere și o oportunitate să ne întâlnim. Voluntariatul la noi funcționează. Sunt fericită că funcționează și este un lucru mare să îți iei din timpul tău și să faci ceva pentru societatea civică și pentru românii de peste granițe”.

Asociația a organizat ateliere, evenimente culturale și acțiuni menite să aducă împreună atât românii din diaspora, cât și persoane din alte comunități de migranți, încurajând schimbul de experiențe și interacțiunea multiculturală.

Copiii românilor, punte între culturi

În discuție, gazda emisiunii a evidențiat importanța interacțiunii dintre copiii românilor și cei din alte comunități, considerând-o esențială pentru viitorul comunicării interculturale. Ana-Maria Flegler a prezentat exemplul atelierelor de mărțișoare, care au atras și copii din alte etnii:

„Da, chiar văd niște imagini de la atelierele de mărțișoare pe care noi le-am făcut. Anul acesta, noutatea este că am fost invitați și de alte asociații din Baden-Württemberg. La aceste ateliere participă copiii de români care își aduc și prietenii care sunt din alte comunități de migranți. Acesta este plusul și pe conceptul acesta mergem noi. Ne integrăm, le facem cumva pe ale noastre, dar puteți să veniți la noi acasă să vedeți ceea ce facem noi”.

Evenimentele devin astfel o platformă de învățare și schimb cultural, contribuind la o mai bună înțelegere între diferitele comunități din Germania.

Deschidere și curiozitate - valori esențiale

Președinta Asociației LITERA a accentuat faptul că românii din diaspora nu formează o comunitate închisă, ci una deschisă spre dialog și colaborare:

„Copiii se ajută între ei, participă și părinții, nu doar copiii și ceea ce facem ca noi ca și comunitate românească e să fim deschiși. Deci nu putem să vorbim de o comunitate românească închisă, cei care trăiesc între ei. Este specific nouă, noi suntem deschiși, vrem informație, vrem să ne integrăm și se vede. Atât familiile de români lucrează și își trimit copiii nu doar în asociațiile românești, ei își trimit copiii la foarte multe activități pe care le oferă școlile și cluburile sau asociațiile din Germania. Sunt foarte curioși și această curiozitate este foarte bună”.

Această atitudine favorizează integrarea și învățarea reciprocă, pregătind noile generații pentru a fi mai deschise și mai cooperante.



Educația și proiectele internaționale, chei ale dezvoltării

Întrebată dacă aceste acțiuni pot avea efecte benefice pe termen lung, Ana-Maria Flegler a explicat că influența vine din mai multe direcții – familia, școala, proiectele internaționale și schimburile de experiență.

„Primul factor sunt părinții, care vor să aibă legătură cu țara. Apoi sunt școlile care aduc proiecte în care implică copiii de emigranți... Este un lucru foarte mare pentru că copiii ascultă profesorii și mai puțin părinții. În momentul în care vine instituția și te impulsionează, avem un aliat de încredere”.

Un exemplu concret a fost cel al propriei fiice, Iasmin, care, după o experiență educațională în România, a decis să își realizeze un proiect despre implicarea civică a elevilor români.


„Născuți în diaspora” - un proiect pentru identitate și legături durabile

Proiectul „Născuți în diaspora” își propune să mențină copiii din familii românești sau mixte născuți în afara granițelor României conectați la valorile identitare românești, indiferent de planurile de întoarcere în țară. Prin emisiuni, reportaje și dezbateri, inițiativa sprijină atât părinții, cât și copiii în procesul de păstrare a legăturilor culturale, promovând totodată integrarea armonioasă în comunitățile în care trăiesc.

Video:

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
13 aug 2025, 21:54
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Tort de mere cu cremă de zahăr ars: desertul care încântă întreaga familie
13 aug 2025, 20:54
O femeie și-a ucis soțul după ce s-a dezechilibrat și a căzut peste el
13 aug 2025, 20:04
ParintiSiPitici.ro
Țara în care copiii nu merg la școală până la 7 ani, nu au teme și totuși ajung printre cei mai inteligenți din lume. Secretul pe care părinții îl caută
13 aug 2025, 09:50
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Ce simptome poți avea de la aditivii alimentari?
13 aug 2025, 19:48
Horoscop 14 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO
13 aug 2025, 19:11
În plină campanie a Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor cu aparatul de stat, o instituție mărește salariile cu 40%
13 aug 2025, 18:58
Un deținut a evadat din ambulanța care îl ducea la penitenciar. În ce zonă a fugit
13 aug 2025, 18:49
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
13 aug 2025, 18:24
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Explozie în Bacău, la Letea Veche. Update: Ministerul Sănătății, noi precizări despre persoanele arse
13 aug 2025, 17:27
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Departe de casă, dar aproape de rădăcini. Lecția copiilor români din Germania / video
13 aug 2025, 20:46
Vacanță de lux, pe bani puțini: Cum să ai parte de o plimbare cu gondola prin Veneția, mult mai ieftină decât este
13 aug 2025, 16:51
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
13 aug 2025, 17:22
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
BOR dezminte zvonurile apărute la adresa preoților şi monahilor privind plata contribuţiilor de sănătate
13 aug 2025, 15:46
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Încă un șantier deschis în București. A început modernizarea unei noi linii de tramvai
13 aug 2025, 15:12
Pucheanu, revoltă după întâlnirea cu Bolojan: Luăm cu două mâini și trimitem la București. N-am să fiu niciodată de acord
13 aug 2025, 14:49
O femeie de 28 de ani, din Ilfov, scandal pe stradă. A fost arestată după ce a sărit și la polițistul venit să aplaneze conflictul
13 aug 2025, 14:19
InterGenerațional, eveniment organizat de Fundația Regală Margareta a României, de Ziua Persoanelor Vârstnice
13 aug 2025, 14:01
Patriarhul Daniel, mesaj cu prilejul Duminicii Migranților: Păstrați cu sfințenie limba, credința și identitatea noastră românească
13 aug 2025, 13:40
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
El este românul care a murit în incendiile din Spania. Și-a salvat prietenul, proprietarul unei școli de echitație, în vârstă de 83 de ani
13 aug 2025, 12:35
Primele imagini cu evadatul de la Penitenciarul Mărgineni. A fost prins - VIDEO în articol
13 aug 2025, 12:22
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
CP: ICI București și BIAS anunță lansarea unei noi colecții de NFT-uri
13 aug 2025, 11:14
Alertă de securitate pentru români. Cine este APT Lazarus: atacă prin oferte de angajare sau actualizări software fictive
13 aug 2025, 10:17
Satul cândva prosper care mai găzduiește doar șapte locuitori. Povestea localităților românești ajunse pustii
13 aug 2025, 10:53
Ana-Maria Flegler, președinta Asociației Germano-Române LITERA Bruchsal, la Născuți în diaspora - VIDEO
13 aug 2025, 09:46
Mașini răsturnate pe șosele în această dimineață. O persoană a murit
13 aug 2025, 09:32
Primele imagini cu evenimentele de la Mănăstirea Nicula. Vindecări miraculoase după atingerea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului
13 aug 2025, 10:43
BANCUL ZILEI: Rugă la Dumnezeu
13 aug 2025, 08:52
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
13 aug 2025, 09:03
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
13 aug 2025, 08:33
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO
13 aug 2025, 09:08
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Departamentul de Stat al SUA deplânge "deteriorarea" drepturilor omului în Europa: Cazul României
12 aug 2025, 23:30
Creierul îmbătrânește după 40 de ani. Iată cum îl poți păstra tânăr
12 aug 2025, 23:49
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
12 aug 2025, 23:07
Cele mai noi știri
acum 31 de minute
Horoscop 14 august 2025. O zodie va avea cheltuieli nedorite
acum 56 de minute
Glumă tare cu ministrul Finanțelor și Pachetul 2
acum 1 ora 4 minute
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
acum 1 ora 13 minute
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
acum 1 ora 17 minute
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
acum 1 ora 56 minute
Tort de mere cu cremă de zahăr ars: desertul care încântă întreaga familie
acum 2 ore 4 minute
Departe de casă, dar aproape de rădăcini. Lecția copiilor români din Germania / video
acum 2 ore 21 minute
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
Cele mai citite știri
pe 12 August 2025
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
pe 12 August 2025
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
pe 12 August 2025
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 12 August 2025
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
pe 12 August 2025
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel