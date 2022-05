Nicuşor Dan: Evenimentul din Cişmigiu, la care erau aşteptate 2.000 de persoane, mutat în Parcul Unirii

Într-o postare pe Facebook, acesta transmite că Municipalitatea încurajează iniţiativele mediului privat prin care se doreşte crearea de evenimente pentru bucureşteni, menite să contribuie la dezvoltarea oraşului şi a turismului, dar că aceste evenimente nu se pot organiza 'oricând, oricum şi oriunde'.

'Sunt zone în Bucureşti pe care avem datoria să le protejăm, să nu le punem în pericol, expunându-le unor potenţiale distrugeri. Este şi cazul Parcului Cişmigiu, Grădină Publică monument istoric, unde ar fi trebuit să aibă loc evenimente în perioada următoare, la care erau aşteptate în jur de 2.000 de persoane. Deşi organizatorul se angaja să nu afecteze spaţiul verde şi mobilierul urban am estimat că acest lucru este practic imposibil, în special din cauza faptului că aleile acestui parc vechi de aproape 200 de ani sunt înguste şi de aceea am explicat că evenimentul nu poate avea loc în Cişmigiu. În urma discuţiilor avute în cadrul comisiei, am stabilit, de comun acord, ca manifestarea să aibă loc în Parcul Unirii, pe aleile centrale', precizează Nicuşor Dan.

El adaugă că îl bucură faptul că organizatorii privaţi vin din ce în ce mai mult spre Primărie, care îşi doreşte să fie un partener de încredere pentru aceştia. 'Acordăm sprijin instituţional pentru obţinerea de autorizaţii şi diverse alte documentaţii, astfel încât rezultatul să reprezinte un produs de calitate, legal, corect şi de interes pentru oameni', scrie edilul general.

Grupul de iniţiativă civică Cişmigiu posta pe data de 5 mai, pe Facebook, o scrisoare deschisă adresată Primăriei Municipiului Bucureşti, făcând referire la o ştire apărută în presă privind organizarea unui festival între 1-5 iunie, în baza unui protocol semnat de către Municipalitate cu o firmă privată, conform căruia 50 de pavilioane şi 10 food truck-uri ar urma să fie amplasate în centrul Grădinii Cişmigiu. Totodată, se făcea referire la organizarea unui festival între 13-15 mai.

'Grădina Cişmigiu este un monument istoric de importanţă naţională (cod LMI: B-II-a-A-19665), o oază de linişte şi adăpostul multor specii importante de plante şi păsări. În consecinţă, ar trebui să beneficieze de o protecţie sporită, de alegerea unor tipuri de activităţi relevante şi orice tip de intervenţie, fie ea şi temporară, trebuie avizată de Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti.'

'Considerăm că Grădina Cişmigiu are nevoie de alocarea unor bugete pentru conservarea florei şi a faunei, de investiţii pentru păstrarea şi extinderea spaţiului verde, de restaurarea şi protejarea monumentelor istorice, şi nu de organizarea de evenimente invazive, ce vor genera multiple deşeuri, poluarea aerului cu fum de grătar, poluare fonică etc.', se arăta în scrisoare. Se menţiona totodată că prin organizarea unor astfel de evenimente 'se periclitează spaţiile verzi, fauna, statutul de grădină istorică şi detaliile cu valoare istorică' ale Cişmigiului.

