Nicușor Dan, anunțul zilei despre participarea României la reconstrucția Ucrainei

Vezi și - CCR a respins contestația lui George Simion privind anularea alegerilor prezidențiale

Nicușor Dan a fost întrebat, joi dimineață, despre cum vede dezvoltarea parteneriatului cu Ucraina și, eventual, efortul de reconstrucție a țării vecine.

Ce spune Nicușor Dan despre ajutorul dat Ucrainei și reconstrucția ei

”Deși am fost cumva un opozant al guvernărilor din ultimii 3 ani, am salutat modul în care România s-a poziționat față de războiul din Ucraina. A fost abordarea corectă și față de contextul politic internațional, în care am avut un stat agresor, care a rupt stabilitatea începută acum 80 de ani de tratatele internaționale (... ) Ajutorul pentru Ucraina va continua, bineînțeles că ne dorim toți să ajungem la o pace rapidă sau, cel puțin, un armistițiu cât mai rapid. Până atunci, Europa și România, ca parte a Europei trebuie să dea Ucrainei toate argumentele pentru ca pacea pe care o va negocia să fie cât mai rezonabilă pentru ea însăși. Apoi, suntem foarte deschiși în a participa la efortul de reconstrucție a Ucrainei”, a spus președintele Nicușor Dan.

Ce direcție va păstra România

”Este cert că România va păstra direcția pro-occidentală, însemnând participarea în NATO, prezența în UE, de a semna parteneriatul strategic cu SUA. Nu a fost suficientă de activă România în niciuna din aceleași structuri, dar ca să fi activ, trebuie să ai și credibilitate. Îmi doresc la România să se întărească în interiorul ei și să fie mai activă în aceste două grupuri”, a mai declarat Nicușor Dan.

Despre securitatea cibernetică



"În primul rând, trebuie să am o discuţie cu responsabilii, să am propria evaluare pe unde suntem. Principala ameninţare în momentul acesta este securitatea cibernetică şi aici din nou este nevoie de o evaluare şi, mai departe, în opinia mea, fără să cunosc detaliile, în opinia mea trebuie să colaborăm foarte bine cu marile firme de tehnologie, pe care din fericire le avem, şi bineînţeles cu partenerii europeni care au aceleaşi îngrijorări ca şi noi legate de securitatea cibernetică şi de războiul hibrid", a declarat Nicuşor Dan.



El a adăugat că nu s-a concentrat în aceste zile pe problemele de securitate, dar va avea discuţii în acest sens cu factorii responsabili.



"O să am o discuţie cu factorii responsabili", a spus Nicuşor Dan, care a participat la evenimentul "Black Sea and Balkans Security Forum", ediţia a IX-a.

Ce țară va vizita prima dată

"Republica Moldova, Bruxelles sau Washington, în funcţie de necesităţi. Mi-aş dori foarte mult Republica Moldova, pentru că este simbolic, dar dacă apar urgenţe, una sau alta dintre alternative", a mai afirmat Nicuşor Dan.

Vezi și - Marea minciună: reformă=creșteri de taxe și concedieri

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News