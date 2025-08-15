Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”

În ciuda huiduielilor primite - la care probabil se aștepta, având în vedere măsurile deloc populare pe care le susține, premierul Ilie Bolojan a fost prezent astăzi, la Constanța, unde și-a transmis mesajul către Marina română.

Înainte sa, la pupitrul oficial, a fost Cristian Diaconescu, consilier prezidențial. El a transmis mesajul președintelui Nicușor Dan. Lipsa președintelui țării a stârnit multe reacții și critici. A fost ”scos” de către ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR). El l-a scuzat pe Nicușor Dan, spunând că e alături de români în alt loc, dar și că ”e în perioada de concedii”. Știm, din anii trecuți, ce însemna perioada de concedii pentru Nicușor Dan. Ca primar general, a avut concediu din 2 până în 20 august, dar a fost surprins pe litoral și-n 25 august. Vezi aici

Evident că ministrul Ionuț Moșteanu are dreptate. Președintele Nicușor Dan, fără dubii, e în altă parte, nu la Ziua Marinei, așa cum are dreptate când spune că e alături de alți români. Oriunde ar fi, cu excepția unor destinații îndepărtate, este alături de ”alți” români.

B1 TV a transmis imagini cu președintele, alături de familie, la o mănăstire. Ei s-ar afla la Sâmbăta de Sus.

