Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”

foto captură video B1TV. Președintele Nicușor Dan, la mănăstire, de Sfântă Maria, alături de familie
foto captură video B1TV. Președintele Nicușor Dan, la mănăstire, de Sfântă Maria, alături de familie

Președintele Nicușor Dan, printr-un gest total neașteptat, a lipsit de la Ziua Marinei. A fost reprezentat prin consilier prezidențial. 

În ciuda huiduielilor primite - la care probabil se aștepta, având în vedere măsurile deloc populare pe care le susține, premierul Ilie Bolojan a fost prezent astăzi, la Constanța, unde și-a transmis mesajul către Marina română. 

Înainte sa, la pupitrul oficial, a fost Cristian Diaconescu, consilier prezidențial. El a transmis mesajul președintelui Nicușor Dan. Lipsa președintelui țării a stârnit multe reacții și critici. A fost ”scos” de către ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR). El l-a scuzat pe Nicușor Dan, spunând că e alături de români în alt loc, dar și că ”e în perioada de concedii”. Știm, din anii trecuți, ce însemna perioada de concedii pentru Nicușor Dan. Ca primar general, a avut concediu din 2 până în 20 august, dar a fost surprins pe litoral și-n 25 august. Vezi aici

Evident că ministrul Ionuț Moșteanu are dreptate. Președintele Nicușor Dan, fără dubii, e în altă parte, nu la Ziua Marinei, așa cum are dreptate când spune că e alături de alți români. Oriunde ar fi, cu excepția unor destinații îndepărtate, este alături de ”alți” români. 

B1 TV a transmis imagini cu președintele, alături de familie, la o mănăstire. Ei s-ar afla la Sâmbăta de Sus. 

