"Misterul" absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este "Zeus". Există un singur câștigător!

Președintele României nu a participat la festivitățile dedicate Zilei Marinei. Totuși, Nicușor Dan a transmis un mesaj prin intermediul oficialului care l-a reprezentat la eveniment.

Președintele României nu a fost prezent la evenimentul dedicat Zilei Marinei de la Constanța. Singurii reprezentanți au fost premierul Ilie Bolojan și consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, care l-a înlocuit pe Nicușor Dan.

Analistul politic Bogdan Chirieac consideră că președintele evită, pe cât posibil, să apară alături de premier, care se confruntă cu nepopularitatea măsurilor de austeritate implementate de Guvernul pe care-l conduce.

Totuși, el subliniază că Nicușor Dan ar fi trebuit să fie prezent la festivitățile de Ziua Marinei pentru a transmite un semnal, mai ales că aceasta ar fi fost prima sa participare după preluarea mandatului.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan, „la cuțite”?

„Senzația pe care o avem este că președintele Nicușor Dan n-a vrut să fie la o manifestare oficială de înalt nivel alături de premierul Ilie Bolojan. Firește! După funeraliile lui Ion Iliescu, este a doua ocazie în care președintele evită să stea alături de premier. Speră domnia sa că imaginea negativă pe care și-o creează premierul din cauza reducerilor de tot felul să nu se răsfrângă asupra sa. Greu de spus. 

În orice caz, fiind prima ocazie, prima Sfântă Mărie de când e Președintele României, cred că Nicușor Dan trebuia să participe la Ziua Marinei. Mai ales că România nu are marină militară. Aia nu-i marină, să fim serioși! Toate programele de înzestrare ale marinei militare au eșuat în ultimii 10-15 ani. Nu-i mare lucru!

Dar măcar era o reprezentare la nivelul cel mai înalt, la nivelul președintelui, care să arate marinarilor militari că președinția înțelege și prețuiește importanța marinei militare, cu ce înseamnă ea”, a declarat Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

Cristian Diaconescu, mesaj din partea președintelui

Deși absent de la Ziua Marinei, Nicușor Dan a susținut un discurs prin intermediul consilierului său prezidențial, Cristian Diaconescu, mesaj transmis înaintea premierului Ilie Bolojan. 

Bogdan Chirieac e de părere că prezența lui Diaconescu a reprezentat mai degrabă un semnal politic decât unul oficial.

„Cristian Diaconescu e o personalitate politică binecunoscută și prin funcțiile pe care le-a avut, dar și prin faptul că a candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut. A fost consilier prezidențial pentru trei președinți, inclusiv pentru Ilie Bolojan, cât a fost președinte interimar. Acum e pentru Nicușor Dan. Nu știu ce prevede protocolul.

După mintea mea, personalitatea prezenta la onorabila manifestare, cu rangul cel mai înalt, era premierul Ilie Bolojan. Dânsul trebuia să primească toate onorurile. Probabil că a fost și un fel de ironie: Cristian Diaconescu a vorbit primul, ca să dea mesajul că există Zeus - apropo, el e în Republica Moldova la momentul ăsta. Domnul președinte Nicușor Dan. E în vacanță, omul nu s-a deranjat pentru această manifestare.

Sunt două manifestări importante pentru Armată: 1 decembrie cu defilarea și Ziua Marinei, 15 august. Acum nu știu dacă la 1 decembrie o să fie Nicușor Dan. Că dacă o mai fi atunci premier Ilie Bolojan... poate nu se duce. Poate tot așa, Nicușor Dan își găsește drum pe 1 decembrie.

(...) Suntem cel mai aproape de focar dintre toate statele NATO. Pentru marinari, în special, prezența Președintelui României era esențială. O dată pe an venea președintele la Constanța. O dată pe an e manifestarea principală a celui mai mare port la Marea Neagră și cel care ocupă locul 7 în Uniunea Europeană. E de o importanță deosebită”, a mai spus analistul politic.

Sentiment de ură pentru reformele lui Ilie Bolojan

Dacă erau un dispreț și o scârbă de Klaus Iohannis în ultimii doi ani, de data aceasta este o ură față de reformele lui Ilie Bolojan. De aceea, era important ca președintele și premierul să stea umăr la umăr acolo. Dacă era o bună înțelegere, așa cum ne doream. Era un mesaj de solidaritate: Ceea ce facem este pentru binele României, chiar dacă acum avem de suferit.

Acum, Bolojan e singur, necarismatic, care alaltăieri a avut un discurs neconform, în care a spus că-și strică imaginea să fie premier în momentul ăsta - de parcă despre imaginea lu' matale e vorba acum - și nu de salvarea țării, care în loc să spună: Voi merge până la capăt! Voi salva România!, el ne spune că, dacă este la o adică, el pleacă, nu-i niciun fel de problemă. Păi despre asta e vorba?! Ești invitat la un spectacol sau la o conferință? Sau ești premierul unei țări aflate-n criză? Dacă era și Nicușor Dan, dacă erau și președinții partidelor aflate în coaliție, mesajul era diferit: Suntem hotărâți să salvăm România. Ne e greu 6-12-18 luni, dar vom trece peste această perioadă grea, cu siguranță. N-a fost să fie.

Plecarea lui Bolojan, așteptată de toată lumea, nu cred că se va petrece. Domnul Nicușor Dan n-are un înlocuitor pentru el. Dacă ar fi avut, l-ar fi schimbat demult, dar nu are un înlocuitor care să adopte aceste proiecte, aceste tăieri care vor băga România în recesiune, vor face mult rău României.

Citește și: Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie

Cel care câștigă capital de imagine e Călin Georgescu, din nefericire. Nu câștigă nimeni! Sunt nemulțumiri la toate nivelurile, iar cel are capitalizează e Călin Georgescu, unde justiția independentă face tot ce poate ca să-l victimizeze. Inventează dosare, îl agită. Ba vine cu ideea că cineva a vrut să-l asasineze neavând decât degetele la el ș.a.m.d”, a mai punctat acesta.

Citește și: • Andrei Caramitru: Dr*cu mai investește aici! Prostia ne îngroapă complet, suntem într-o situație care ne nenorocește pe toți

acest articol reprezintă o opinie
15 aug 2025, 11:45
acum 15 minute
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska
acum 21 de minute
Mircea Lucescu a decis lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din septembrie. Absențe notabile din lot
acum 41 de minute
Coco Gauff, în sferturile de finală la Cincinnati (WTA)
acum 43 de minute
acum 1 ora 10 minute
Termenul limită pâna la care părinții pot utiliza sumele virate pe cardurile educaţionale. De la această dată banii dispar din conturi
acum 1 ora 22 minute
Andrei Caramitru: Dr*cu mai investește aici! Prostia ne îngroapă complet, suntem într-o situație care ne nenorocește pe toți
acum 1 ora 39 minute
Adormirea Maicii Domnului: Rugaciunea puternică pe care trebuie să o rostești în această dimineață
acum 1 ora 58 minute
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
pe 14 August 2025
Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video
