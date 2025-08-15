Data actualizării: | Data publicării:

Andrei Caramitru: Dr*cu mai investește aici! Prostia ne îngroapă complet, suntem într-o situație care ne nenorocește pe toți

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Economie
Andrei Caramitru. Foto: Octav Ganea/ Inquam Photos
Andrei Caramitru prevede falimente în lanț în perioada următoare. Mărturisește că a pus soluții pe masa Puterii, dar nu au contat, iar viitorul sună mult mai rău decât prezentul deja critic. 

”E extraordinar de grav că Guvernul, prin vocile de la vârf, vorbește deja de incapacitate de plată și de înghețarea tuturor investițiilor. Practic - suntem deja în faliment. Toate contactele mele de prin bănci din străinătate m-au sunat să mă întrebe, îngroziți fiind.

Dracu mai investește aici dacă Guvernul anunță că e în incapacitate de plată iminentă.

Acum. Sunt niște situații groaznice în spatele situației ăsteia. Ăștia au supra-contractat bani și au semnat contracte de investiții de 2x mai mari decât bugetul (care e deja nerealist de la început). E o grozăvie. Practic - dacă s-ar face ce au semnat primarii peste tot - probabil am ajunge la mult peste 10% deficit, nu știu, spre 12%? (bine, muzica se termină înainte, e faliment oricum până să ajungem acolo).

Tragedia e că multe firme au lucrat pe contractele astea, dar nu au facturat (pentru că atunci când facturezi ai de plătit TVA și nu au cash înainte de a încasa; facturează doar când știu sigur de la primar că are banii în cont). Alții au facturat dar - beneficiarul neavând bani - a blocat factura pe motive procedurale. DAR mai sunt costurile exista pe lanț cu materiale, salarii, impozite la stat, subcontractori. Adică - probabil sunt multe miliarde de euro de muncă deja făcută care încă nu apar în deficit. E ce e din TRECUT. Nu mai vorbim de chestii în plus. Dacă nu se plătește munca până acum - tot sectorul de construcții cu multe zeci de mii de angajați dă faliment. Dacă se opresc orice alte construcții noi (inevitabil) - scăderea economică o să fie abruptă rău de tot olalala (vorbim de 8% din PIB, dacă scazi la 4% ai un hit imens). Și oricum zeci de mii de șomeri și haos.

Există soluții de inginerie financiară off buget dar nu ai cu cine discuta și nu mai e timp. Eu, din 2014, am spus la Guvern că trebuie să mute tot spre PPP-uri și finanțări mai sofisticate private, să nu atingă bugetul. Nu a vrut nimeni, nu a interesat pe nimeni, e prea complicat și e mai simplu Anghel Saligny bullshit ca să facă ce vor. Până și băncile de la noi - nimeni nu a gândit nimic, zero. Costul e falimentul statului acum. Și falimente în lanț peste tot. Vai de lume. Mulțumim mult guvernării “stabilității”. Asta e.

Să vină cegeu haur pesedeu să dea ei faliment acum. Eu sunt sincer frustrat maxim. Tot ce spune toată lumea de ani de zile e degeaba complet. Nimeni nu ascultă nimic - doar ei geniile șprițari de conclav știu - să fie sănătoși acum. Asta e. Ghinion, vorba celui acum executat silit cu 1 milion de euro de ANAF. Vă spun. Țiriac (un cegist tulbure de altfel) avea dreptate. Cel mai mare pericol e prostia, nu hoția. Prostia ne îngroapă acum, complet și total. Eu nu cred ca mai scăpăm de FMI, nu prea vad cum la cât de inconștienți sunt ăștia în politică. Poate e mai bine așa. E tragic să te prăbușești din prostie cruntă când ai și război la graniță. E o situație suprarealistă care însă ne nenorocește pe toți. Asta a fost. Aici se termină filmul și nu e cu happy end” subliniază Andrei Caramitru, într-o analiză economică tranșantă. 

acest articol reprezintă o opinie
