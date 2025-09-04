Data actualizării: | Data publicării:

Nicușor Dan a recunoscut discuția de la Palatul Victoria. De ce a intervenit pentru magistrați. Faza ”căruciorul de supermarket”

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
Agerpres
Agerpres

Președintele Nicușor Dan a recunoscut că a intervenit pentru magistrați pe lângă liderii coaliției de guvernare.

ÎCCJ a sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la proiectul prin care se modifică pensiile magistraților, asumat de către premierul României, Ilie Bolojan. Președintele Nicușor Dan a comentat subiectul într-un interviu acordat Antena 1, unde a declarat că ”în momentul în care Guvernul a venit cu propunerea pe pensii speciale, oameni din Guvern, din echipa juridică a Guvernului s-au uitat la toate deciziile anterioare ale Curţii Constituţionale, astfel încât să evite o situaţie în care Curtea Constituţională va declara neconstituţional proiectul de lege. Mai departe este Curtea care va decide”. 

Legea este cu nuanțe, a afirmat președintele: ”Am văzut în spaţiul public diverse interpretări. Trebuie să ne uităm cu nuanţe la problema asta. În primul rând, am spus-o, şi eu niciodată nu mi-am schimbat punctul de vedere, am spus că nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul, pentru că în felul ăsta îl încurajez pe omul care poate să muncească şi poate să aducă valoare societăţii să se ducă la pensie, ceea ce, din păcate, mulţi magistraţi au făcut-o în momentul în care erau la vârful experienţei lor profesionale. Deci, ăsta e un lucru pe care niciodată n-am spus altceva, faptul că pensiile în raport cu salariul trebuie să fie reduse, faptul că vârsta de pensionare e mult prea mică, 48 de ani, din acelaşi motiv, că la 48-50 de ani oamenii sunt în plină putere”. 

Nicușor Dan a completat: ”Unde am pus o nuanță și o mențin este că această trecere nu trebuie să fie bruscă. Magistrații chiar au muncit mult, mult, în anii ăștia”. 

Au exista surse în spațiul public, transmite și de DCNews, cu privire la această cerință a președintelui către liderii coaliției de guvernare, la Palatul Victoria. 

”Vă imaginaţi, pentru cine n-a fost într-o sală de judecată, vine judecătorul, se aşază pe scaun sau complet, în fine, şi cu o jumătate de oră mai devreme vine o doamnă grefier sau un domn grefier cu un cărucior de supermarket care este plin de dosare şi oamenii trebuie să se raporteze la toată informaţia care este în căruciorul ăla de dosare. Şi asta este un fapt”.

Ulterior, președintele a întărit că este de acord cu reducerea pensiilor, cu creşterea vârstei de pensionare "şi toată discuţia este pe acest interval de tranziţie".

"Am avut o singură discuţie - care a fost foarte consistentă din toate părţile - şi în care, cum am spus, toată lumea a agreat că trebuie să reducem pensiile. Bineînţeles că gradul de reducere diferă, dacă te uiţi la Guvern, dacă te uiţi la magistraţi. Aici a fost un punct de discuţie şi după aceea a fost discuţia pe cât de graduală să fie trecerea către vârsta de pensionare de 65 de ani. O primă propunere a Guvernului spunea că la câţi ani îţi mai rămân până la pensie să ai de cinci ori mai mult, adică dacă mai ai trei ani până la pensie, să lucrezi 15 ani. Magistraţii ar fi vrut că, dacă mai ai la fiecare an pe care îl mai ai până la pensie, să lucrezi încă o jumătate de an. În legea actuală sunt patru luni. Şi eu am considerat rezonabil un an la un an, ca să îi împace şi pe unii, şi pe alţii” a mai precizat președintele. 

