Nicuşor Dan: 10 construcţii provizorii de lemn, amplasate abuziv în centrul Bucureştiului, au fost desfiinţate

Potrivit acestuia, construcţiile ridicate fără autorizaţie acum mai mulţi ani erau amplasate în faţa fostei case a lui Tache Ionescu, acum monument istoric. 'Fiind vorba de o zonă protejată, construcţiile provizorii (inclusiv chioşcuri) erau interzise, dar legea a fost ignorată. Vom recupera cheltuielile cu demolarea de la proprietarul construcţiilor demolate', a scris primarul Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

VEZI ȘI: Nicușor Dan anunță achiziționarea a circa 3.800 de bile extinctoare pentru 19 spitale din București

ASSMB a achiziționat 3.792 de bile extinctoare, pentru a preveni incendiile în cele 19 spitale administrate de Primăria Capitalei, a anunțat primarul general, Nicușor Dan.

Într-o postare pe Facebook, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că "pentru a preveni incendiile în cele 19 spitale bucureștene administrate de Primăria Capitalei, am hotărât să folosim bile extinctoare."

"ASSMB a cumpărat 3.792 de bile extinctoare, care se autoactivează în contact cu flacăra deschisă și sting focul.", a subliniat Nicușor Dan. "Am semnat recepția pentru aceste produse, care au o garanție de 5 ani, iar ele au fost deja distribuite și montate."

"Bilele extinctoare sunt automate și autonome, nu conțin substanțe periculoase pentru sănătate sau pentru mediu, nu afectează aparatura medicală, nu depind de surse de alimentare cu energie și nu au nevoie de senzori speciali, având o suprafață de acțiune de circa 4 metri pătrați.", a mai explicat primarul general, Nicușor Dan.

VEZI ȘI: Nicușor Dan spune că a găsit soluția pentru a scăpa de ciorile din Parcul Cișmigiu

Nicușor Dan vrea să scape de ciorile din Parcul Cișmigiu, localizat în fața Primăriei pe care o conduce. Edilul local a declarat recent, pentru B1 TV, în emisiunea moderată de către Tudor Mușat, că a găsit soluția.

"Avem o problemă cu ciorile din Parcul Cişmigiu, oricine locuieşte în zonă şi foloseşte parcul ăsta, o vede pentru că dimineaţa este mizerie, de la ciori. Ele nu stau peste zi. Petrec noaptea în Parcul Cişmigiu. Problema asta necesită o soluţie. Problemele sunt particulare, pentru că nu doar noi avem probleme cu păsările. Noi am avut în premieră, în 2021, în bugetul local, am avut o secţiune care s-a numit bugetare participativă, în sensul că am alocat 2 milioane de lei.

Nu a decis nici primarul, nici Consiliul Local, ce se întâmplă cu acei 2 milioane de lei, am deschis un concurs pentru public, în care oricine a propus proiecte. A fost un juriu intern şi o dezbatere pe internet în care cetăţenii au putut să voteze. Şi unul dintre proiectele care a câştigat 500.000 de lei a fost proiectul ăsta, ciorile din Cişmigiu", a declarat Nicușor Dan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News