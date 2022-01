Nicușor Dan spune că a găsit soluția pentru a scăpa de ciorile din Parcul Cișmigiu

Nicușor Dan vrea să scape de ciorile din Parcul Cișmigiu, localizat în fața Primăriei pe care o conduce. Edilul local a declarat luni seara, pentru B1 TV, în emisiunea moderată de către Tudor Mușat, că a găsit soluția.

„Avem o problemă cu ciorile din Parcul Cişmigiu, oricine locuieşte în zonă şi foloseşte parcul ăsta, o vede pentru că dimineaţa este mizerie, de la ciori. Ele nu stau peste zi. Petrec noaptea în Parcul Cişmigiu. Problema asta necesită o soluţie. Problemele sunt particulare, pentru că nu doar noi avem probleme cu păsările. Noi am avut în premieră, în 2021, în bugetul local, am avut o secţiune care s-a numit bugetare participativă, în sensul că am alocat 2 milioane de lei.

Nu a decis nici primarul, nici Consiliul Local, ce se întâmplă cu acei 2 milioane de lei, am deschis un concurs pentru public, în care oricine a propus proiecte. A fost un juriu intern şi o dezbatere pe internet în care cetăţenii au putut să voteze. Şi unul dintre proiectele care a câştigat 500.000 de lei a fost proiectul ăsta, ciorile din Cişmigiu”, a declarat Nicușor Dan.

Edilul local a explicat ce prevede, mai exact, proiectul, cum vor fi alocate fondurile, punctual.

„Proiectul înseamnă şi studierea problemei şi rezolvarea ei. De aici a venit confuzia. Faptul că ei au câştigat 500.000 de lei. prima etapă e să faci un studiu care să spună care este soluţia, logic. S-au pronunţat specialiştii în această dezbatere din ultimele zile, că trebuie să faci un studiu să vezi cum rezolvi problema şi partea asta de studiu o să fie o achiziţie publică, o să trecem în buget 100.000 de lei, nu 500.000 de lei şi probabil că omul sau firma care va câştiga acest studiu, o să îi fie atribuit 50.000- 70.000 de lei, cât rezultă din licitaţia publică. Restul de bani o să fie atribuiţi pentru rezolvarea probleme”, a mai transmis Dan.

Nicușor Dan, acuzat că face risipă de bani. Soluția lui Octavian Berceanu

Pe marginea acestui subiect a comentat și Octavian Berceanu. În opinia fostului șef al Gărzii de Mediu, combaterea ciorilor din parc poate fi rezolvată cu maximum 60.000 de lei.

„Între 10.000-60.000 de lei costă soluţia tehnică pentru combaterea ciorilor, mai puţin decât orice studiu ştiinţific. Restul de 440.000 de lei sunt bani aruncaţi. Am întrebat specialiştii care se ocupă cu păsările (ornitologie), am dat un Google search şi toată munca mi-a luat cam patru ore pentru a analiza soluţiile implementate în alte parcuri din lume”, a transmis Octavian Berceanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

