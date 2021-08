Nicole Cherry, dezvăluiri dure: Mă lovea, în toate felurile mă făcea! Sunt ţigancă!

Nicole Cherry este însărcinată în aproximativ cinci luni, iar în cadrul poscast-ului lui Damian Drăghici de pe Youtube în care a fost invitată, cântăreața a făcut dezvăluiri incredibile despre familia sa, dar și despre numele la care s-a gândit pentru fetița ei.

Artista are o relație foarte apropiată cu părinții ei, care au susținut-o pe toate planurile. Mai mult, ea a mărturisit că este recunoscătoare pentru educația pe care a primit-o, chiar dacă asta a presupus și câteva palme. Nicole Cherry nu a trecut niciodată peste cuvântul părinților ei și chiar dacă a mai fost lovită în copilărie de către mama ei, celebra cântăreață a dezvăluit că a crescut cu respect față de părinții ei.

"Mi-o luam pe bună dreptate și nu am rămas cu traume sau chestii. De la mama mi-o luam, la ea nu exista. Mă bucur că a făcut lucrul ăsta, pentru că am învățat multe lucruri de la ea și era o chestie constructivă. Nu era la modul ăla, nu te gândi că mă leșina. Mă lovea, nu exista la ea.

Și respectul față de ei îl am și acum, de când am crescut. Mereu vreau să nu îi supăr, să nu îi deranjez. În toate felurile mă făcea. Dar nu e rău, e când are nervi. Ea zicea „Nicoleta!” și eu continuam ce zicea ea. Câteodată era o formă de alint. Dar niciodată nu am confundat. Când ieșeam din aria noastră, eu niciodată nu o făceam de râs pe mama”, a declarat Nicole Cherry.

Nicole Cherry a recunoscut: "s-a aflat că sunt ţigancă"

"Am copilărit în Bucureşti, pe Ferentari. M-am dus la Lipatti şi acolo erau ţigani, iar cineva mi-a zis „fă”. M-a deranjat foarte tare şi i-am zis că am un nume, nu suportam să îmi zică aşa. Mătuşile mele şi mama vorbeau cu astfel de apelative, dar eu nu am luat asta de la ele. Eu nu am avut niciodată prietene ţigănci, nu ştiu, nu mi-au plăcut.

Da, sunt de etnie romă. Tata este român, mama este de etnie romă. Când s-a aflat că sunt ţigancă, eram continuu întrebată şi mă deranja, pentru că devenise un pic obraznic subiectul. Dacă aş renega vreodată că sunt ţigancă, e ca şi cum mi-aş renega propria mamă.

Chiar dacă am fost crescută într-un mediu în care am auzit orice, eu acum nu mai vorbesc deloc urât, nu suport. Eu nu ascultam manele, nu le suportam când eram mică", a declarat Nicole Cherry.

Ce nume îi va pune Nicole Cherry fetiței ei

La 22 de ani, Nicole Cherry urmează să devină mamă pentru prima dată și a dezvăluit că se gândește deja la numele fiicei sale.

"O să avem față, săgetătoare că mine. O să-mi mănânce zilele. E un copil extrem de dorit, e un copil programat, dacă îți vine să crezi, pentru că eu am zis că o să am un copil săgetător sau leu, așa am vrut eu. Mie mi-au plăcut mereu săgetătorii, adică de mine. Mi se pare că e o zodie extrem de norocoasă. Am zis că ori vreau să fie că mine, ori să fie că tată. Încă nu am ales numele, îi spun în toate felurile momentan și sunt în perioada aia în care îi spun și gălușcă, Natalia, Maria… tot să văd cum îmi place s-o strig.

Încă vreau să văd, să mă obișnuiesc. Am zis că mai stăm un pic, să nu mă grăbesc. Iubitul meu e extrem de fericit. Noi am pregătit. Mi-a zis într-o zi: auzi, n-ai vrea să avem un copil? Și i-am zis: ba da. Păi zic, hai”, a mai spus Nicole Cherry, în podcastul lui Damian Drăghici.