Nicolae Ciucă: N-am fost niciodată în concediu în străinătate. Niciodată în concediu, în vacanță, în city-break

”Vacanțe, în adevăratul sens al cuvântului, am avut cu ceva ani în urmă. Ulterior, când am intrat în vâltoarea responsabilităților, nu am avut o săptămână legată de vacanță. Cele mai frumoase vacanțe au fost în 2003 la Sinaia și în 2004, la mare. N-am fost niciodată în concediu în străinătate. Niciodată în concediu, în vacanță, în city-break. Nu știu dacă ne ajunge o viață să descoperim frumusețile României. Mai avem multe de văzut” spune președintele Senatului, Nicolae Ciucă, în emisiunea ”La cină” de la Digi24.

Liderul PNL recomandă stațiunile montane. ”Absolut colosale” spune liberalul, care mai recomandă stațiunile unde se face agroturism, dar și Delta Dunării. De Crăciun, merge în Bucovina.

Mai dezvăluie că ascultă toate felurile de muzică, dar și dansează. ”Îmi place să dansez” spune Nicolae Ciucă: ”Îmi place mult muzica populară, îmi plac horele”.

