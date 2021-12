Neti Sandu, transformare totală de Revelion. N-ai văzut-o așa niciodată: Nu m-aș fi gândit că la vârsta mea o să fac ASTA

Neti Sandu aduce previziunile astrale la PRO TV de peste 25 de ani și a devenit, în timp, cea mai întrăgită voce de la televizor. În vârstă de 62 de ani, Neti Sandu a fost în toți acești ani foarte discretă cu viața ei personală și a avut o imagine neschimbată în cei 25 de ani de când apare pe micile ecrane.

Anul acesta, vedetele PRO TV au filmat propriul Revelion, numit "Protevelion" la care, evident, a participat și Neti Sandu.

"Îmi pare bine că m-am aventurat. Că am fost întrebată dacă „mă bag” la așa ceva, că e... maraton, nu alta! Și m-am riscat! Mi-a plăcut foarte mult. Am fost ca într-un cantonament, m-am simțit foarte bine cu colegii, ne-am descoperit altfel, am avut toată admirația pentru cei de acolo – colegii, vedetele pe care nu le știam decât de la televizor, dar și pentru echipa de producție care a fost absolut minunată! M-am simțit ca în parcul de distracții, ca în Orășelul Copiilor.

O să fie un moment foarte drăgut, care pentru mine înseamnă mult: voi cânta alături de Horia Brenciu. Nu m-aș fi gândit că la vârsta asta o să fac asta – poate în tinerețe, da că am fost la canto. A fost nemaipomenit pentru că Horia Brenciu - pe care nu l-am întâlnit decât o dată, într-un context care nu avea legătură cu mine, din nimic, așa, s-a gândit să mă invite să cânt cu el, nu m-aș fi așteptat vreodată, pentru că și-a asumat un risc. El știa că va ieși bine și a avut încredere că va fi bine și în cazul meu.

A trebuit să cânt... în italiană! Eu am încercat singură să învăț germană, am dat la chineză, în tinerețe", a spus Neti Sandu, pentru click.ro

Recent, Neti Sandu a dezvăluit prin ce chinuri trece ca să își mențină aceeași imagine zilnic și care este ritualul pe care-l respectă cu sfințenie.

Neti Sandu se trezește de la două dimineața ca să se pregătească pentru apariția ei la TV.

"Toată lumea zice că nu e părul meu. După atâția ani, auzind vecinii că nu ar fi părul meu, la un moment dat s-a oprit o vecină și mi-a zis să nu mă supăr pe ea, dar să îi spun dacă e părul meu. I-am zis atunci că mă știe de atâția ani, cum să întrebe așa ceva. Nu am reușit, în 27 de ani, să îi conving că e părul meu. Eu mă trezesc la două în fiecare dimineață să mă pregătesc", a declarat Neti Sandu în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Neti Sandu, despre schimbarea de look: Asta e povestea părului meu

Mai mult, într-un alt interviu de acum ceva timp, prezentatoarea horoscopului de la matinalul de la Pro TV a dezvăluit că pe parcursul anilor mulți stiliști și-au dorit să-i schimbe look-ul, iar ea le-a dat mână liberă. Însă, cum rezultatele nu au fost apreciate, Neti a revenit de fiecare dată la vechea coafură, care a devenit un adevărat statement.

„Da, am încercat să-mi schimb coafura. L-am lăsat și mai lung. Fiecare stilist pe care l-am avut a vrut să-mi schimbe tunsoarea. Și i-am spus: Foarte bine, schimb-o, dar aș vrea să-mi stea mai bine. Dacă reușești să-l faci să-mi stea mai bine eu sunt de acord.

La un moment dat, un stilist mi-a zis că părul trebuie filat și să vezi ce frumos o să stea și că trebuie neapărat mult mai fresh, mult mai diferit. I-am dat voie și după aceea m-am întâlnit cu colegii și nu m-au recunoscut, dar nimeni nu a zis: Îți stă mai bine, rămâi așa. Toată lumea a fost îngăduitoare cu mine.

Filat și făcut altfel, cu o coafură într-o parte mă făceau un băiețel mai aspru așa. Ideea este că din cauza firului care este sticlos, el nu se poate așeza imediat. El face doar niște lucruri: dacă eu îl las pe linia lui și îl retez, el stă perfect.

Dacă există o metodă ca eu să-l fac să stea perfect, de ce să fac să fie altfel? Dacă îl las să fie mai lung, părul în sine e foarte frumos, dar nu pot să spun că îmi stă mie bine. Adică o să fie un păr lung, sticlos și care o să stea nemișcat… Nu, așa nu e bine. Doar părul în sine e splendid. Asta e povestea părului meu“, a spus vedeta, într-un interviu pentru viva.ro.

