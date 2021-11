Neti Sandu, adevărul despre părul ei. De Ce se trezește zilnic la 2 dimineața: Nu am reușit, în 27 de ani, să îi conving

Neti Sandu are 62 de ani și este una dintre cele mai cunoscute persoane de la PRO TV. Astroloaga este neschimbată de atâția ani, și-a păstrat aceeași imagine de ani de zile, de când prezintă Horoscopul la Pro TV, iar părul ei a stârnit nenumărate controverse, mulți dintre telespectatori susținând că poartă mereu o perucă.

Recent, Neti Sandu a dezvăluit prin ce chinuri trece ca să își mențină aceeași imagine zilnic și care este ritualul pe care-l respectă cu sfințenie.

Care e ritualul zilnic al lui Neti Sandu. De ce se trezește la două dimineața

Neti Sandu se trezește de la două dimineața ca să se pregătească pentru apariția ei la TV.

"Toată lumea zice că nu e părul meu. După atâția ani, auzind vecinii că nu ar fi părul meu, la un moment dat s-a oprit o vecină și mi-a zis să nu mă supăr pe ea, dar să îi spun dacă e părul meu. I-am zis atunci că mă știe de atâția ani, cum să întrebe așa ceva. Nu am reușit, în 27 de ani, să îi conving că e părul meu. Eu mă trezesc la două în fiecare dimineață să mă pregătesc", a declarat Neti Sandu în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Neti Sandu, din bibliotecă, la TV

"Din 1993 fac horoscoape, dar m-am apucat din 1990 să învăț. Până atunci, am lucrat la bibliotecă. Se terminase facultatea, mă plictisisem și voiam să învăț. Așa că m-am apucat de astrologie și s-a terminat cu bine. Cel mai grozav lucru e faptul că nu am avut senzația că vin la serviciu pentru că nu făceam nimic, știam asta.

Era un hobby pe care îl practicam în fiecare zi, aceasta era natura serviciului. Au trecut mulți ani până m-am familiarizat cu sentimentul că sunt cunoscută. Prima dată nu aveam senzația de feedback, dar au venit operatorii cu bilețele din țară și îmi spuneau că am mulți fani în țară, erau saci de scrisori. Trebuia să gestionez toată situația asta.

Nu m-am hotărât ușor, aveam 38 de ani și nu am crezut că mă vor păstra pentru că restul aveau vreo 18 ani, ei spuneau să vin să semneze contractul pentru emisiune. Am ajuns la terapie, era normal. M-am dus pentru că se acumulaseră multe lucruri și aveam nevoie de un tonus", a mai spus Neti Sandu.

Neti Sandu, despre schimbarea de look: Asta e povestea părului meu

Mai mult, într-un alt interviu de acum ceva timp, prezentatoarea horoscopului de la matinalul de la Pro TV a dezvăluit că pe parcursul anilor mulți stiliști și-au dorit să-i schimbe look-ul, iar ea le-a dat mână liberă. Însă, cum rezultatele nu au fost apreciate, Neti a revenit de fiecare dată la vechea coafură, care a devenit un adevărat statement.

„Da, am încercat să-mi schimb coafura. L-am lăsat și mai lung. Fiecare stilist pe care l-am avut a vrut să-mi schimbe tunsoarea. Și i-am spus: Foarte bine, schimb-o, dar aș vrea să-mi stea mai bine. Dacă reușești să-l faci să-mi stea mai bine eu sunt de acord.

La un moment dat, un stilist mi-a zis că părul trebuie filat și să vezi ce frumos o să stea și că trebuie neapărat mult mai fresh, mult mai diferit. I-am dat voie și după aceea m-am întâlnit cu colegii și nu m-au recunoscut, dar nimeni nu a zis: Îți stă mai bine, rămâi așa. Toată lumea a fost îngăduitoare cu mine.

Filat și făcut altfel, cu o coafură într-o parte mă făceau un băiețel mai aspru așa. Ideea este că din cauza firului care este sticlos, el nu se poate așeza imediat. El face doar niște lucruri: dacă eu îl las pe linia lui și îl retez, el stă perfect.

Dacă există o metodă ca eu să-l fac să stea perfect, de ce să fac să fie altfel? Dacă îl las să fie mai lung, părul în sine e foarte frumos, dar nu pot să spun că îmi stă mie bine. Adică o să fie un păr lung, sticlos și care o să stea nemișcat… Nu, așa nu e bine. Doar părul în sine e splendid. Asta e povestea părului meu“, a spus vedeta, într-un interviu pentru viva.ro.

Neti Sandu: Am experimentat zece ani trăitul în doi / Horia Brenciu: Ești îndrăgostită acum?

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu de pe YouTube, Neti Sandu a făcut mai multe dezvăluiri. „Deși o cunoșteam de peste peste 25 ani, de la tv, Neti Sandu era un mister, chiar și pentru mine. Intuiam că e o profesionistă și un om dedicat muncii ei de astrolog. Ceea ce nu știam, însă, era ca Neti are un chef nebun de viață. Cele două ore de podcast mi-au demonstrat că Neti e un univers minunat de explorat! Plină de gânduri, temeri, descoperiri, plăceri și note muzicale, invitata mea de azi, de la LUCRURI SIMPLE, vă va eclipsa orice îndoială!”, a spus Horia Brenciu.

Neti Sandu a dezvăluit că bunicul ei a fost cel care, cumva, a condus-o către astrologie: „Pasiunea a venit de la faptul că bunicul, care era penticostal, voia ca cineva să urmeze pe linia asta… Mama nu a vrut, tata nici atât. Apoi m-au dat pe mine să servesc eu. E adevărat că mă duceam și cântam în cor, spuneam poezii. Acolo mi-am început cariera, dacă vrei. Și bunicul, care avea doar trei clase, care e foarte gospodar și sănătos la minte, a intrat în religia asta și așa a murit. Foarte mulți au ieșit de acolo pentru că nu s-au regăsit. (…) Eu nu am avut o ramură religioasă. Eu am o relație cu mine. Eu aici îl caut, am fost și eu la biserică. (…) Eu nu înțelegeam ce îmi spunea bunicul. El spunea următorul lucru: Viața asta nu trebuie trăită pentru că există promisiunea de după. Eu nu înțelegeam. Am citit Biblia, am întrebat, am conspectat și tot așa. Eu nu înțelegeam în ce crede. Eu nu pricepeam. Atunci m-am apucat să citesc toată literatura universală, toată filosofia pământului. Apoi, când am văzut că nu mă mulțumesc nici cu parcurgerea tuturor filosofiilor acestui pământ, am zis că trebuie să caut altundeva.”

