Neti Sandu: Am experimentat zece ani trăitul în doi / Horia Brenciu: Ești îndrăgostită acum?

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu de pe YouTube, Neti Sandu a făcut mai multe dezvăluiri. „Deși o cunoșteam de peste peste 25 ani, de la tv, Neti Sandu era un mister, chiar și pentru mine. Intuiam că e o profesionistă și un om dedicat muncii ei de astrolog. Ceea ce nu știam, însă, era ca Neti are un chef nebun de viață. Cele două ore de podcast mi-au demonstrat că Neti e un univers minunat de explorat! Plină de gânduri, temeri, descoperiri, plăceri și note muzicale, invitata mea de azi, de la LUCRURI SIMPLE, vă va eclipsa orice îndoială!”, a spus Horia Brenciu.

Neti Sandu a dezvăluit că bunicul ei a fost cel care, cumva, a condus-o către astrologie: „Pasiunea a venit de la faptul că bunicul, care era penticostal, voia ca cineva să urmeze pe linia asta… Mama nu a vrut, tata nici atât. Apoi m-au dat pe mine să servesc eu. E adevărat că mă duceam și cântam în cor, spuneam poezii. Acolo mi-am început cariera, dacă vrei. Și bunicul, care avea doar trei clase, care e foarte gospodar și sănătos la minte, a intrat în religia asta și așa a murit. Foarte mulți au ieșit de acolo pentru că nu s-au regăsit. (…) Eu nu am avut o ramură religioasă. Eu am o relație cu mine. Eu aici îl caut, am fost și eu la biserică. (…) Eu nu înțelegeam ce îmi spunea bunicul. El spunea următorul lucru: Viața asta nu trebuie trăită pentru că există promisiunea de după. Eu nu înțelegeam. Am citit Biblia, am întrebat, am conspectat și tot așa. Eu nu înțelegeam în ce crede. Eu nu pricepeam. Atunci m-am apucat să citesc toată literatura universală, toată filosofia pământului. Apoi, când am văzut că nu mă mulțumesc nici cu parcurgerea tuturor filosofiilor acestui pământ, am zis că trebuie să caut altundeva.”

Horia Brenciu, către Neti Sandu: Ești îndrăgostită?

Neti Sandu a vorbit și despre relații. „Eu nu vreau să stau cu cineva doar pentru că nu pot să stau singură. Aici e problema cu dependențele! Tu întâi trebuie să-ți rezolvi aceste dependențe și, dacă este loc să intre cineva în viața ta, să intre”, a spus Neti Sandu. „Trebuie să fie o complementare. Eu văd o prietenie, o relație, eu altfel văd trăitul cu cineva. Nu cu ia și tu, fă și tu piața, da, se fac și astea, dar la alt nivel”, a zis Neti Sandu.

„Eu te înțeleg perfect”, i-a spus Horia Brenciu, adăugând imediat: „Eu m-am căsătorit la 40 și ceva de ani și vreau să spun că poate mi-a folosit faptul că m-am căsătorit la această vârstă. Într-adevăr, o dragoste mai matură parcă este o cale sentimentală mai sigură. Nu spun că dragostea de tinerețe nu ajută.”

„E foarte greu să conviețuiești, în general. Dar am experimentat trăitul în doi. Mi-a plăcut. Am stat zece ani. Da. A fost așa cum am avut eu nevoie”, a mai spus Neti Sandu.

„Ideea este că trebuie să te completezi. Multe lucruri pe care le faci să fie admirate, aprobate de partener și tu să ai tot timpul ce să admiri”, a adăugat Neti Sandu.

Ulterior, Horia Brenciu a întrebat-o: „Ești îndrăgostită acum?!” Răspunsul a fost: „Nu.”