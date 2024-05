Rareș Bogdan: Urmează o bătălie mare, grandioasă, epică. Se va da pe 15 și 29 septembrie

'Suntem cei care asigură pe de o parte experiența, George este cu cea mai mare experiența. Eu sunt cel mai tânăr, iubesc Bucovina, iubesc și cântecul și jocul! Atunci când merg la Roma, la Londra, la Paris și când întâlnesc bucovineni, parcă sunteți dublu decât scrie în catastife, îmi cer să vorbească cu domnul Flutur, mai ales în UK! Acum doi ani de zile când domnul Nicolae Ciucă a devenit președinte PNL, datorită dumneavoastră, datorită președinților noștri de CJ, datorită acestor minunați primari în fața cărora mă închin, PNL nu mai este cotat sub 25%, iar dacă întelegeți ca trebuie să vorbim cu oamenii, atunci mergem peste 30%!', a zis Rareș Bogdan.

'Trebuie să le spunem ce am făcut noi pentru România, ce au făcut toți aleșii, ce a făcut Gheorghe Flutur. Păi, Gheorghe Flutur a adus mai mulți bani ca Estonia sau Lituania la un loc în Suceava! Mi-a zis prietenul meu că tot timpul spun de Cluj, de Deva, de Alba, dar de mine nu zici? Avem trei exemple pe care le promovăm permanent, avem mult mai multe, dar acestea trei sunt simboluri în eficiența administrativă, Boc, Bolojan și Gheorghe Flutur.'

'L-am ascultat pe Lucian, mi-a plăcut că transferă tot capitalul primit de către suceveni. Am vrut să vă mulțumesc tuturor, ați procedat într-un fel care a schimbat imaginea României în Europa, în lume. Ceea ce ați făcut începând cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, modul cum le-ați oferit merinde, ajutor, ați creat o imagine pe care nu au făcut-o președinți, premieri, ambasadori. Întreagă lume a văzut ce a făcut România.', a spus Rareș Bogdan.



'Și mai mirați veneau cei de la Bruxelles și mă întrebau dacă acesta este comportamentul românilor, da acesta este, vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut! Este o luptă care se duce și împotriva lumii creștine, aici alături de toți din toate credințele, presiunile au fost enorme, europarlamentarii noștri au făcut front comun împotriva aberațiilor: să nu spunem mama și tata, sa să nu spunem Crăciun fericit, etc! Europa este sub presiunea unui asalt împotriva creștinismului. Acest lucru trebuie blocat! Dar multe lucruri se datorează faptului că suntem membri ai UE, faptul ca avem electricitate la un preț bun, un roaming bun, etc.', a zis Rareș Bogdan.

Dacă și alții ar fi ales administrații liberale, am fi întrecut Polonia! Suntem partidul care am depus liste în peste 95% din localitățile din România. PNL a adunat 2,34 milioane de semnături și vă mulțumim! Vă mulțumesc că ne ajutați să mergem împreună cu Gheorghe Flutur, acest voievod! Uitați-vă cum arată școlile, infrastructura, etc, așa oamenii vor înțelege de ce Liberalii au dus România mai departe. După data de 9 ne vom odihni cateva zile, apoi urmează o bătălie, o bătălie grandioasă, epică, bătălia mare se va da pe 15 și 29 septembrie. Acolo este bătălia noastră pentru a avea la Cotroceni pe generalul Nicolae Ciucă. Cu bunul Dumnezeu înainte! Trăiască Bucovina! Trăiască PNL!', a mai zis Rareș Bogdan.

