Acest lucru este menționat în articolul NikVesti „Nepotul și-a spălat mâinile cu apa care curgea de pe tavan. Raport din Novohryhorivka”.

Munițiile ruse au distrus centrul cultural din Novohryhorivka. Din clădirea în care localnicii obișnuiau să organizeze toate sărbătorile și concerte, au rămas doar zidurile distruse. Lângă centrul cultural se află biblioteca locală, care a fost de asemenea deteriorată de un proiectil. Din fericire, biblioteca a suferit mai puține daune, iar clădirea poate fi restaurată. Prin urmare, tinerii din Novohryhorivka, cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, au decis într-o zi să repare independent clădirea bibliotecii și să înființeze un centru pentru tineret în ea.

„Suntem în viitorul nostru centru pentru tineret, care odinioară a fost o bibliotecă. Eu și prietenii mei am decis să reconstruim această clădire. Am fost 5, am curățat totul singuri, am construit peretele, am vrut să ne odihnim aici,” a spus una dintre organizatoarele lucrărilor, Kateryna Melnychenko.

Tinerii au început să posteze videoclipuri despre modul în care este restaurată clădirea bibliotecii deteriorate, ca urmare a cărora au fost observați de voluntari care i-au ajutat să obțină un grant de 150.000 de grivne (17.000 lei). Cu aceste fonduri, tinerii au cumpărat materialele de construcție necesare.

„Două săptămâni mai târziu, am început să postăm videoclipuri de aici pe rețelele de socializare, am fost observați de o organizație și aceștia au depus un grant pentru reconstrucția centrului nostru. Și două săptămâni mai târziu, am fost singurii din regiunea Mykolaiv care am câștigat acest grant. A fost un grant de 150.000. Și acum prietenii noștri americani ne ajută să decorăm pereții interiori pentru a fi mai confortabil,” a spus Kateryna Melnychenko.

Prietenii americani, așa cum a menționat Kateryna, sunt o organizație creștină americană care ajută locuitorii din Novohryhorivka să-și reconstruiască locuințele. Aceștia lucrează în sat din iunie 2023 și au reconstruit aproximativ 60 de acoperișuri în acest timp.

Vă reamintim că în noiembrie 2023 în Mykolaiv s-a planificat amenajarea unui spațiu care va deveni un centru de creativitate și autorealizare pentru tineretul local.

De asemenea, s-a raportat că în primăvara anului 2024 se va deschide un centru pentru tineret în Mykolaiv - un spațiu pentru implementarea proiectelor și schimbul de experiențe între tinerii din diferite regiuni ale Ucrainei și Danemarca.

