Negrescu, despre OPTIMISMUL lui Cîțu față de economie. Ce înseamnă, de fapt, cifrele: Suntem ca un înotător

Premierul Florin Cîțu a declarat că există o contracție de doar 3,9%, cea mai mare creștere economică în semestrul patru, 5,3%. Întrebat ce înseamnă acest lucru mai exact, Adrian Negrescu a răspuns, în direct la B1 TV:

"Înseamnă că 2020 a fost un an de criză economică puternică, statul s-a împrumutat peste măsură, a terminat anul 2020 cu un deficit de peste 100 de miliarde de lei, adică diferența între cheltuieli și venituri. Situația nu este chiar atât de pozitivă cum o prezintă premierul. El vorbește despre cifrele din trimestrul patru când într-adevăr am avut o creștere de 5,3%, dar să nu uităm că trimestrul patru în fiecare an este mai bun pentru că sunt cheltuielile de sărbători, se închid bilanțurile pentru multe dintre companii, avem perioada de Black Friday.

În acest an, din multe puncte de vedere, economia a încercat să supraviețuiască și s-a adaptat în trimestrul patru mai mult decât în trimestrele precedente când au fost scăderi semnificative: 10% în primul trimestru, 5 și ceva la sută în al doilea".

"Suntem ca un înotător"

Mai mult, acesta a completat că declarațiile premierului reprezintă un semn pozitiv, dar trebuie să fim precauți.

"Da, e un semn pozitiv din anumite puncte de vedere. Adică suntem ca un înotător care a scos capul deasupra apei, dar din păcate continuă să înoate în ape destul de tulburi în 2021 și vedem ce se întâmplă cu cursul euro care se apropie de un nou maxim istoric. Situația nu e atât de pozitivă și trebuie să fim precauți în momentul în care vorbim de perspective economice într-un ton atât de optimist.

Bineînțeles, ăsta e rolul premierului, să fie optimist, să insufle încredere în economie și să prezinte datele pozitive. Dar trebuie să fim precauți și să ne uităm și dincolo de aceste date, să ne uităm la buget".

Totul vine după ce Florin Cîțu a anunțat că vede REVENIREA economiei.