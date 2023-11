Motreanu, despre Ciolacu: Încearcă să ia pe cont propriu guvernarea, parcă-i un fel de Ilie Moromete

Dan Motreanu a fost întrebat duminică seară, într-o emisiune la Digi24, dacă este adevărat că Marcel Ciolacu nu îi mai dorește pe el și pe Rareș Bogdan la negocierile din interiorul coaliției de guvernare, liberalul răspunzând: 'Dar nu e coaliția dintre Nicu și Marcel, ci dintre PSD și PNL'.

Mai mult, Motreanu a continuat atacul către Marcel Ciolacu, menționând că liderul PSD 'încearcă să ia pe cont propriu guvernarea, parcă-i un fel de Ilie Moromete care trebuie să-și impună punctul de vedere'. De asemenea, Motreanu a spus că liberalii trebuie 'să fie atenți și să răspundă pe măsură. Trebuie o fermitate mai mare din partea PNL'.

Dan Motreanu a declarat că, în comparație cu liderii PSD și USR, Nicolae Ciucă are 'profilul cel mai bun' de candidat la prezidențiale. 'Dacă facem evaluarea candidaților (partidelor parlamentare), doar la nivelul președinților (acestor formațiuni), Ciucă are profilul cel mai bun și e singurul care are o carieră. Asta va conta foarte mult', a precizat prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu.



Motreanu a zis că nu doar liberalii sunt cei care nu au soluții pentru un alt parteneriat de guvernare, dar nici 'Nici PSD nu are multe variante și este legat să stea în coaliție și să accepte concesii'.

De asemenea, prim-vicepreședintele PNL a mai spus că PNL 'poate face o alianță pe partea dreaptă cel mai probabil în turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024'. Însă, acesta nu a spus exact cu ce partid s-ar face o astfel de alianță și că până atunci PNL va merge singur la alegerile europarlamentare.







Ciucă, despre alianța cu PSD: PNL a făcut un sacrificiu de orgoliu pentru că România avea nevoie de stabilitate politică

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, sâmbătă, că formaţiunea pe care o conduce a intrat în actuala coaliţie de guvernare pentru că România avea nevoie de stabilitate politică, într-un context marcat de numeroase crize.

"Este adevărat, Partidul Naţional Liberal şi-a asumat guvernarea într-o coaliţie de trei, ulterior de doi, pentru că ţara avea nevoie de stabilitate politică, ţara avea nevoie să asigure trecerea prin toate aceste crize succesive şi suprapuse şi ţara avea nevoie să meargă mai departe.

Pentru toate astea, uneori, (...) este nevoie să facem şi un minim sacrificiu de orgoliu. L-am făcut, îl facem şi îl vom face în continuare. Dar pentru asta nu cerem ca cineva să vină să o aprecieze deschis. Trebuie doar să ne respecte. Minimul respect pentru ceea ce noi putem să oferim şi am oferit şi vom oferi în continuare", a declarat Nicolae Ciucă la şedinţa Comitetului de Coordonare Local Extraordinar al PNL Câmpulung. Vezi continuarea aici!

