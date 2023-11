Ciucă, despre alianța cu PSD: PNL a făcut un sacrificiu de orgoliu pentru că România avea nevoie de stabilitate politică

"Este adevărat, Partidul Naţional Liberal şi-a asumat guvernarea într-o coaliţie de trei, ulterior de doi, pentru că ţara avea nevoie de stabilitate politică, ţara avea nevoie să asigure trecerea prin toate aceste crize succesive şi suprapuse şi ţara avea nevoie să meargă mai departe. Pentru toate astea, uneori, (...) este nevoie să facem şi un minim sacrificiu de orgoliu. L-am făcut, îl facem şi îl vom face în continuare. Dar pentru asta nu cerem ca cineva să vină să o aprecieze deschis. Trebuie doar să ne respecte. Minimul respect pentru ceea ce noi putem să oferim şi am oferit şi vom oferi în continuare", a declarat Nicolae Ciucă la şedinţa Comitetului de Coordonare Local Extraordinar al PNL Câmpulung.



El i-a sfătuit pe cei prezenţi ca în dialogul pe care îl vor avea cu cetăţenii să vorbească atât despre realizările partidului, cât şi despre nerealizări.



"Nu trebuie să ne fie teamă să vorbim despre ceea ce am făcut, cum nu trebuie să ne fie teamă să recunoaştem ceea ce nu am făcut, este omeneşte. (...) Fiecare dintre noi trebuie să mergem pe stradă şi, indiferent de orientarea politică a celor cu care intrăm în dialog, trebuie să recunoaştem şi ce n-am făcut", a precizat liderul liberal.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News