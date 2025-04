Moțiunea împotriva ministrului Muncii - Simona Bucura Oprescu - a trecut.

Moțiunea împotriva ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu, a fost adoptată, luni, de plenul Senatului, cu 61 de voturi „pentru” și 59 „împotrivă”.

UPDATE: „Este o matematică parlamentară. Le mulțumesc tuturor colegilor care au votat contra și tuturor celorlalți care au arătat că în România, democrația este puternică. În funcțiile politice e cazul să vorbim despre muncă și responsabilitate, care se fac în favoarea oamenilor“, a zis Simiona Bucura Oprescu.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus, săptămâna trecută, în plen, moţiunea simplă intitulată „Sistemul de pensii - un joc de-a alba-neagra cu vieţile părinţilor şi bunicilor noştri”, semnată de 45 de parlamentari - 28 AUR, zece S.O.S. România şi şapte POT.



Semnatarii moţiunii simple și-au argumentat demersul prin faptul că puterea a îngheţat pensiile de la începutul acestui an şi că a adâncit inechităţile în societate. Ei menţionau, totodată, problemele din sistemul de pensii militare.

Bugetul de pensii din acest an este de 155 de miliarde lei, cu 21 de miliarde lei mai mare faţă de cel de anul trecut, ceea ce înseamnă că nu este nici pe departe o scădere, cum s-a minţit în moţiune, a afirmat luni ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura Oprescu.



„Haideţi să analizăm împreună câteva date. Stimaţi colegii de opoziţie, vă rog să nu-i mai minţiţi pe pensionari. Prezentaţi datele corect, nu doar pe cele care vă servesc propria argumentaţie. Fiţi corecţi când vorbiţi despre inflaţie. Anul trecut, pensiile din sistemul public au crescut cu aproape 40%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, iar inflaţia a fost de 5%. Este în mod evident o creştere semnificativă a puterii de cumpărare a pensionarilor, pe care vă faceţi că nu o vedeţi în moţiunea dumneavoastră. În acest an, valoarea totală a pensiilor ce vor fi plătite pensionarilor din bugetul asigurărilor sociale de stat este cu 17% mai mare faţă de anul precedent. Bugetul de pensii din acest an este cu 21 de miliarde mai mare faţă de cel de anul trecut: 155 de miliarde lei în 2025 vs. 134 miliarde lei, în 2024. Aceste 21 de miliarde lei în plus vor ajunge în buzunarele pensionarilor. Deci, nu este nici pe departe o scădere, cum aţi minţit în moţiune. Este o creştere semnificativă, cu mult peste inflaţia prognozată în acest an. Comparaţi, vă rog, creşterea de 17% a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu inflaţia de 3,8% estimată pentru 2025 de Comisia Naţională de Prognoză", a menţionat ministrul Muncii, la Dezbaterea şi votul asupra Moţiunii simple cu tema: „Sistemul de pensii - un joc de-a alba neagra cu vieţile părinţilor şi bunicilor noştri".



Totodată, Bucura-Oprescu a subliniat că guvernul din care face parte şi ministerul pe care îl conduce „şi-au făcut treaba în combaterea sărăciei din România".



„Stimaţi colegi din opoziţie, v-aţi mai referit în moţiune la faptul că România ar fi campioana Uniunii Europene la riscuri de sărăcie şi deprivare materială. Aici avem o altă dezinformare, dar prin omisiune de această dată. V-aţi oprit la primul grafic de pe site-ul Eurostat, unde se prezintă acest indicator. V-aţi făcut că nu vedeţi graficul următor, unde România apărea pe primul loc, la mare distanţă faţă de celelalte state, în privinţa reducerii numărului de persoane aflate în stare de deprivare socială şi materială. Acest lucru s-a întâmplat în 2023 şi a continuat în 2024. Conform aceloraşi date Eurostat, în ultimii trei ani, peste 1,3 milioane de români au ieşit din această stare de sărăcie extremă. Asta arată că guvernul din care fac parte şi ministerul pe care îl conduc şi-au făcut treaba în combaterea sărăciei din România. Şi nu este vorba doar despre combaterea sărăciei, ci şi de creşterea nivelului de trai. În ultimii 10 ani, România a înregistrat o creştere de 44% în această privinţă, una dintre cei mai mari din Uniunea Europeană. Este o imagine reală, diametral opusă faţă de imaginea falsă pe care aţi prezentat-o dumneavoastră în moţiune", a adăugat ministrul Muncii.

Senatoarea UDMR Kondor Agota a declarat, luni, la dezbaterea asupra moţiunii simple împotriva ministrului Muncii, Simona Bucura-Oprescu, că măsurile adoptate de Guvern au obiectivul de a garanta predictibilitatea pensiilor, echitatea între generaţii, respectarea angajamentelor internaţionale, menţionând că Uniunea respinge "caracterizarea tendenţioasă" a guvernării făcută în moţiune.



„În primul rând, este necesar să privim cu onestitate realitatea obiectivă. Sistemul public de pensii se confruntă de ani buni cu provocări majore, dezechilibre demografice şi presiuni bugetare generate de crizele multiple traversate de Europa şi România. În acest context, Guvernul actual a avut o abordare bazată pe responsabilitate fiscală şi reformă structurală. Potrivit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, următoarele date sunt relevante. În perioada 2020-2024, valoarea punctului de pensie a crescut cumulativ de la 1.265 lei la 2.032 lei. Peste 2 milioane de pensionari au beneficiat direct de creşterea pensiilor minime garantate, care a ajuns la 1.281 lei în 2024, faţă de 800 lei în 2020. Noua lege a pensiilor a introdus recalcularea tuturor pensiilor în baza principiului contributivităţii, corectând distorsiunile generate de legislaţia anterioară şi eliminând discrepanţele nejustificate între contribuabili", a afirmat senatoarea UDMR.



Ea a spus, referitor la tema îngheţării pensiilor, că Ordonanţa de Urgenţă 156 din 2024 a suspendat temporar indexarea pentru a respecta jaloanele fiscale asumate prin PNNR şi pentru a evita depăşirea deficitului bugetar stabilit.



„Această măsură a fost compensată prin programul de ajutoare financiare pentru pensionari cu venituri sub 2.500 lei, program care a beneficiat de o finanţare totală de 2,6 miliarde de lei în 2024", a adăugat senatoarea UDMR.



Potrivit acesteia, Guvernul a fost nevoit să adopte măsuri de reforme care să ţină cont de cerinţele Comisiei Europene privind sustenabilitatea cheltuielilor sociale.



„În final, vreau să subliniez că toate măsurile adoptate sunt partea unei strategii integrate al cărui obiectiv este garantarea predictibilităţii pensiilor, echitatea între generaţii, respectarea angajamentelor internaţionale. Aşadar, respingem caracterizarea tendenţioasă a guvernării ca fiind una de dispreţ faţă de pensionari, dimpotrivă", a mai spus Kondor Agota.

