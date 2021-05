Mohamed Salah cere liderilor mondiali să facă „tot ce le stă în putință” pentru încetarea violențelor din Israel

Atacantul echipei Liverpool FC, Mohamed Salah, a cerut liderilor mondiali, inclusiv premierului britanic Boris Johnson, să facă „tot ce le stă în putință” pentru a se asigura că violnețele și uciderea „oamenilor nevinovați încetează imediat”, potrivit unei postări pe Twitter.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson