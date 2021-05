Ploaie de rachete lansate din Fâşia Gaza spre metropola israeliană Tel Aviv / Video

Update

Autorităţile israeliene au suspendat marţi seara zborurile către Aeroportul Internaţional Ben-Gurion din Tel Aviv ca urmare a unui intens atac cu rachete lansate din Fâşia Gaza de către islamişti ai Hamas spre metropola israeliană, relatează AFP. 'În cursul atacurilor intense (...), au fost oprite decolările pentru a proteja cerul ţării', a declarat pentru AFP Ofer Lefler, purtătorul de cuvânt al aviaţiei civile israeliene.

O femeie a fost ucisă marţi seară lângă Tel Aviv în cursul atacurilor cu rachete lansate de către Hamas împotriva metropolei din statul evreu, a anunţat poliţia israeliană.

Decesul creşte la trei numărul persoanelor ucise marţi în Israel în atacurile cu rachete din Fâşia Gaza. Potrivit armatei israeliene, peste 500 de rachete au fost lansate de luni seară spre Israel de diferite grupuri armate palestiniene din Gaza.

Right now that is what I see from my home: pic.twitter.com/cASiV9D8Zb

Știrea inițială

Metropola israeliană Tel Aviv a fost ţinta marţi seară a unei ploi de rachete lansate din Fâşia Gaza de mişcarea islamistă Hamas, relatează AFP.

Cu puţin înainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a anunţat că va lovi dur Israelul după ce forţele aeriene israeliene au distrus o clădire cu zece etaje în Fâşia Gaza în care îşi aveau birourile lideri ai mişcării islamiste palestiniene. Sirenele au început să sune la Tel Aviv şi în oraşele din jur, potrivit armatei israeliene şi jurnaliştilor AFP.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

Un purtător de cuvânt al poliţiei israeliene a declarat pentru AFP că un autobuz fără călători a fost lovit de o rachetă în oraşul Holon. Braţul armat al Hamas a susţinut că a lansat 130 de rachete în direcţia Tel Aviv.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.



Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.



We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe