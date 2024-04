Sprijinul pentru Ucraina va fi construit într-un mod nou: primele declarații de la Ramstein-21

Astăzi, 26 aprilie, are loc cea de-a 21-a întâlnire a reprezentanților Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (formatul Ramstein). Este demn de remarcat faptul că în această zi, acum doi ani - pe 26 aprilie 2022 - a avut loc prima întâlnire a acestui grup; aceasta a avut loc la baza aeriană americană Ramstein, după care aceste întâlniri și-au primit al doilea nume, relatează International Ukrainian TV.

Sistemele suplimentare de apărare antiaeriană pentru Ucraina au devenit o prioritate cheie a întâlnirii. După cum a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski cu o zi înainte, participanții vor discuta cum să depășească dificultățile și problemele care s-au acumulat în ultimele șase luni, în timp ce Kievul aștepta ajutor din partea Statelor Unite. Este necesar să se rezolve problemele logistice, precum și să se umple pachetele de sprijin cu armele necesare.

"Ramstein 21" a fost deschis de secretarul american al apărării, Lloyd Austin. El a afirmat că se va acorda o atenție deosebită nu numai protejării cerului ucrainean, ci și căutării de artilerie și vehicule blindate suplimentare pentru armata ucraineană. Austin a remarcat că multe s-au întâmplat de la prima întâlnire. Acestea includ bătăliile pentru Kiev, eliberarea unor părți din regiunile Harkov și Herson, respingerea Flotei Mării Negre ruse, reluarea exporturilor de cereale, etc. Aproape întreaga lume a putut fi inspirată de curajul ucrainenilor, iar sprijinul ulterior pentru Kiev nu numai că va fi menținut, ci și crescut, a adăugat el.

"Ucraina are nevoie critică de mai multe sisteme de apărare antiaeriană și are nevoie urgentă de mai multe rachete interceptor. Lupta Ucrainei pentru libertate ne privește pe toți. Dacă Ucraina ar cădea sub bocancul trupelor lui Putin, Europa s-ar afla în umbra lui Putin. Prin urmare, rămânem hotărâți să descurajăm Rusia de la orice altă agresiune, inclusiv agresiunea împotriva aliaților noștri NATO," a declarat secretarul american al apărării.

Se planifică îmbunătățirea formatului pentru acordarea asistenței către Kiev. Conform Ministerului Apărării din Ucraina, acum aliații nu vor ajuta individual, ci se vor alătura unei coaliții specifice în care se vor putea evidenția mai bine. Să reamintim că începând cu anul trecut, au fost create 8 alianțe: capacități aviatice, apărare aeriană și antirachetă, coaliția drone și altele. Aliații includ zeci de țări NATO, la care se pot alătura Japonia și Australia. Departamentul de apărare a remarcat că Biroul de Suport al Coaliției a fost creat special pentru a promova astfel de inițiative.

"Task-ul Biroului de Suport este de a asigura coordonarea și planificarea activităților în cadrul coalițiilor de capacități, asigurând interacțiunea între coaliții, precum și analizarea stării comunicațiilor cu țările partenere," a declarat Ministerul Apărării din Ucraina într-un comunicat.

