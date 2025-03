Mitul Nicolae Titulescu: Cum ne-a pus în cap Italia, cu efect Dictatul de la Viena

Cu toate acestea, unii au zis că sancționarea de către Nicolae Titulescu a acțiunilor expansioniste ale lui Mussolini în Abisinia a influențat cumva decizia de la Viena, care a favorizat Ungaria. În orice caz, Italia era oricum cu Ungaria. La 30 august 1940 prin Dictatul de la Viena, impus de marile puteri fasciste, Germania şi Italia, delegaţia română formată din ministrul de externe Mihail Manoilescu şi Valter Pop, a fost obligată să accepte şi să semneze, la Palatul Belvedere din Viena, arbitrajul prin care ceda Ungariei horthyste partea de nord-est a Transilvaniei.

Profesorul Marius Diaconescu a subliniat că Nicolae Titulescu era un diplomat remarcabil, cunoscător a patru-cinci limbi străine și un orator abil. Acesta a jucat un rol-cheie în negocierile internaționale, dar începând cu anii '30, Liga Națiunilor și-a pierdut treptat influența, odată cu ascensiunea Germaniei naziste.

Unul dintre cele mai mari succese diplomatice ale lui Nicolae Titulescu a fost încheierea acordurilor de la Paris din 28 aprilie 1930, care au reglementat problema optanților maghiari din Transilvania. Aceste acorduri au dus la crearea unui fond agrar internațional, alimentat de Ungaria, România, Iugoslavia, Marea Britanie, Franța și Italia, pentru compensarea latifundiarilor maghiari care își pierduseră terenurile după reforma agrară de după Primul Război Mondial.

Nicolae Titulescu a reușit să impună un punct de vedere favorabil României, evitând blocarea ședințelor Ligii Națiunilor din cauza disputelor pe această temă. Cu toate acestea, pe măsură ce situația internațională s-a deteriorat, influența sa diplomatică a fost limitată de evenimentele geopolitice ale vremii.

Titulescu a avut prestigiu, ne-a folosit în problema optanților. Au fost decizii în favoarea României

„În perioada interbelică, trebuie să admitem că Nicolae Titulescu a fost cel mai activ și vizibil politician român de pe scena politică internațională. Era un bun orator, știa vreo 4-5 limbi străine. Schimba instant limba în care vorbea în funcție de interlocutor, fără nicio problemă. Stăpânea bine și istoria. Știa să vorbească. Înțelegea cum funcționau relațiile internaționale. A avut un rol important la Liga Națiunilor”, a zis prof. Marius Diaconescu.

„Liga Națiunilor a funcționat în anii ’20 până în ’33, când a început să crească Germania lui Hitler. Din ’33, încet-încet, instrumentele create pentru Liga Națiunilor nu au mai avut impact real, dar s-a încercat. A fost ideea americanilor. S-a încercat să se creeze un instrument prin care să se garanteze pacea, de la continentul european să se extindă pe plan mondial. De exemplu, la negocierile de pace de la Versailles au venit și delegați din Coreea. E de admirat rolul lui Nicolae Titulescu în perioada interbelică. Într-adevăr, la un moment dat, a fost depășit de situație. Nu este vina lui”, a zis prof. Marius Diaconescu

„În 1930, pe 28 aprilie, s-au încheiat acordurile de la Paris prin care s-a reglementat problema optanților maghiari din Transilvania, respectiv cei din Iugoslavia și Cehoslovacia. S-a creat Fondul Agrar, o instituție juridică de drept internațional, care era alimentată cu fonduri din Ungaria, o mică contribuție din România și Iugoslavia și contribuții de la Marea Britanie, Franța și Italia. Acest fond trebuia să achite sumele pentru recompensarea optanților. A fost un câștig imens pentru România.

Optanții maghiari sunt foștii latifundiari, moșieri, proprietari de pământuri din Transilvania, respectiv din Serbia și alte părți ale Iugoslaviei care, în urma reformei agrare de după Primul Război Mondial, și-au pierdut proprietățile. Au fost recompensați cu anumite sume de către statele respective, dar erau nemulțumiți. Timp de 10 ani ne-au purtat prin procese. Au fost discuții care au blocat ședințele Ligii Națiunilor. Cel care a reușit să impună un punct de vedere favorabil României a fost Titulescu”, a mai zis prof. Marius Diaconescu, la emisiunea „Anti-mit” de la DCNews.

