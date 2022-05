Mitoșeru, la 2 ani după divorț: „Noi încă ne mai iubim. Credeam că ea se poartă urât cu mine pentru că...”

„Ultimii doi ani au fost cei mai grei din ultimii 15 ani. Mi s-au întâmplat toate: am divorțat, am fost cu mama prin spitale un an de zile, a trecut printr-o operație pe creier, a fost bine, a fost rău, acum, Slavă Domnului!, este bine.”

”Nu am mai fost la nunți și nici la alte evenimente, pentru că nu s-au putut organiza. Am stat acasă, am avut o perioadă foarte proastă. Dar lucrurile s-au schimbat, acum sunt într-o fază bună, mă simt minunat la „Teo Show, alături de acești oameni absolut minunați, Teo și Bella Santiago.”

„Am fost fraier că am divorțat, poate trebuia să procedez altfel, să încerc să salvez relația. Când am divorțat, nu credeam că am greșit cu nimic. Credeam că ea se poartă urât cu mine pentru că e obosită, nervoasă.”

„După ce a murit tatăl ei, s-au schimbat multe, nu ne-am mai căsătorit religios, și ea, fără să-și dea seama, a dat tot răul pe mine și nu mi-a mai convenit. Niciunul nu a știut să gestioneze situația. Cu mintea de acum, dacă m-aș întoarce în timp, aș face lucrurile altfel. În primul rând, nu aș mai divorța.”

„Sunt vinovat pentru că, la un moment dat, poate ne-am plafonat, și eu, fiind mai matur, trebuia să fac ceva. În momentul în care ea se purta mai urât cu mine, poate nu trebuia să reacționez la fel de urât sau poate mai urât. Sunt multe lucruri pe care nu le-aș mai repeta.”

„Noi am fugit amândoi de un copil, am văzut cât de greu este și am tot amânat momentul. Îmi pare rău că am făcut asta, dar nu e timpul trecut. Însă nu a fost niciun moment în care eu să îmi fi dorit un copil și ea nu a vrut. A fost o decizie a amândurora. (...) Noi încă ne mai iubim, însă nu există cale de împăcare.”, a spus Mihai Mitoșeru pentru VIVA.ro.

VEZI ȘI: Mihai Mitoșeru, regrete, după doi ani de la divorțul de Naomi: Toată viața mea am fugit de copil

VEZI ȘI: Mihai Mitoșeru, primele detalii despre starea Cameliei Mitoșeru: Asta s-a văzut foarte clar la RMN!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News