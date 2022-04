Mihai Mitoșeru, regrete, după doi ani de la divorțul de Naomi: Toată viața mea am fugit de copil

"De copil am fugit toată viața mea"

"Acum îmi pare rău că am fugit de copil. De copil am fugit toată viața mea. Amândoi am fugit, pentru că ea, fiind stewardesă, eu fiind la spectacole, am zis când avem timp liber să fim împreună. A fost și altceva, noi avem nepoți și finuți și mi se plângeau părinții lor cât de greu e. Și toate astea ne-au făcut să fugim. Iar în momentul în care, în sfârșit, am vrut și noi să facem un copil, deja murise tatăl ei, noi am amânat nunta, că atunci s-au schimbat niște lucruri. În momentul în care se întâmpla așa ceva, fără să vrea, ea a dat totul pe mine, eu eram de vină pentru orice. Cred că și pentru COVID eram eu de vină, noroc că ne despărțisem. Am încercat să fiu lângă ea, n-am avut cum, n-a vrut. Eu n-am știut că trebuie să mai fiu lângă ea și m-am enervat și am zis: "Gata, hai să divorțăm, că m-am săturat să ne certăm, nu e viață!”, a detaliat Mihai Mitoșeru, pentru cancan.ro.

"Poate nici eu nu sunt vindecat, după tot ce s-a întâmplat"

"Fetele pe care le-am cunoscut eu nu mai sunt cum mi-aș fi dorit. Poate nu am căutat eu bine, că aud și asta: "Unde le cauți?" Nu prea am unde să le caut. Mă duc la spectacole, la emisiuni, unde muncesc, practic! Nu știu, nu cred că am găsit eu persoana potrivită pentru mine, habar n-am. Nu-mi doresc mult, vreau să am măcar cu cine să vorbesc, să mă simt bine! Nu dau vina pe ele, poate pur și simplu nu a fost să fie. Poate nici eu nu sunt vindecat, după tot ce s-a întâmplat, că au trecut numai doi ani de când am divorțat, am avut 14 ani de relație. Poate nici eu nu sunt vindecat, habar n-am!”, a mai completat actorul.

"I-am promis bunicii ei că o să am grijă de ea toată viaţă"

Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, i-a făcut o promisiune bunicii lui Noemi, de care încearcă să se țină, deși cei doi au decis să se separe..

"Am făcut o promisiune faţă de bunica ei. I-am promis că o să am grijă de ea toată viaţă. Fiecare e pe drumul lui. Ea nu depinde de el. Fiecare are viaţa lui, are meseria lui’, declara actrița, în urmă cu doi ani, la Antena Stars, potrivit okmagazine.ro.

Actriţa crede că Noemi a început să se lupte cu depresia după moartea tatălui ei.

"Aici a intervenit ceva. Un pic de depresie din partea ei. S-a schimbat ceva în căsnicia ei. El are speranţa că îşi va reveni, ea are speranţa că se mai poate, dar fiecare e separat’. El era foarte cald şi ea era foarte rece. Nu cred că faptul că a vrut un copil a fost o problemă. Cred doar că a fost o întâmplare. Ea a mers la doctor şi a făcut tratament, dar totuşi nu a rămas însărcinată’, a mai spus actrița.

