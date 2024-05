SUA boicotează ceremonia de învestire a lui Vladimir Putin

Statele Unite ale Americii au anunţat luni că nu vor participa la ceremonia de învestire a preşedintelui rus Vladimir Putin, transmite Agerpres. Ceremonia ar urma să înceapăăncepă oficial, marţi, moment în care Putin va prelua al cincilea mandat în fruntea Rusiei, notează AFP.



"Nu vom avea reprezentant la învestitura sa", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller.

Miller: Cu siguranţă, nu am considerat aceste alegeri drept libere şi corecte





Întrebat dacă boicotul înseamnă că Statele Unite îl consideră pe Vladimir Putin ca fiind ilegitim, Miller a spus: "Cu siguranţă, nu am considerat aceste alegeri drept libere şi corecte, dar el este preşedintele Rusiei şi va continua să fie".



Reamintim că Vladimir Putin, aflat la putere în Rusia de aproape un sfert de secol şi fără opoziţie, a primit 87,28% din voturi la alegerile prezidenţiale desfăşurate în martie, cu 10 puncte mai mult decât în 2018.

Casa Albă afirmă că este "la curent" cu detenţia unui soldat american în Rusia

O purtătoare de cuvânt a US Army a anunțat luni că un soldat american este închis de joi în Rusia, unde este acuzat de "infracţiune penală", notează AFP.



"Pe 2 mai 2024, autorităţile ruse din Vladivostok, în Rusia, au arestat un soldat american pe baza unei acuzaţii de infracţiune penală", a declarat purtătoarea de cuvânt Cynthia Smith, precizând că familia soldatului a fost anunţată şi că acestuia i s-a oferit sprijin consular.



"Din cauza sensibilităţii problemei, nu putem oferi mai multe detalii în acest moment", a adăugat ea.



Mai devreme, Casa Albă a făcut cunoscut că este "la curent" cu detenţia unui soldat american în Rusia.



"Suntem la curent cu această problemă", a declarat presei John Kirby, purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe.



Reacția lui John Kirby după ce NBC News a raportat că un soldat din rândul trupelor americane staţionate în Coreea de Sud ar fi călătorit singur în Rusia, unde ar fi fost arestat, sub suspiciunea de furt. El se află și acum în arest preventiv, potrivit CNN.



Acest lucru intervine pe fundalul unor puternice tensiuni între Washington şi Moscova din cauza războiului din Ucraina. Reamintim că Evan Gershkovich, un jurnalist american de la Wall Street Journal, este închis în Rusia pentru spionaj de peste un an, acuzații negate de el, dar și de SUA.







