Mircea Geoană: Dacă voi fi președinte, voi numi premierul în baza unui contract de guvernare

Mircea Geoană, candidat independent la Președinție, intenționează să numească viitorul prim- ministru în baza unui „contract de guvernare”, în cazul în care va câștiga cea mai înaltă funcție în stat.

„Sunt întrebat cum o să lucrez cu partidele și cu guvernul. Lucrurile sunt foarte simple. Eu am o viziune pentru România. Am un angajament pentru România, pe patru mari axe. Am să îl fac public în curând și nu voi numi niciun prim-ministru și niciun guvern dacă nu vom avea un contract de guvernare”, a spus Mircea Geoană la Știrile Pro TV.

Întrebat de Andreea Esca cum va face asta, prezidențiabilul independent a explicat:

„ Să spunem că eu câștig alegerile prezidențiale pe un proiect, un proiect politic care este un proiect de schimbare adevărată.

Asta înseamnă că eu am primit un mandat din partea a milioane de cetățeni, mult mai multe milioane de cetățeni la președinte decât la orice altă alegere.

Și atunci voi avea o negociere cu cei care vor forma viitorul guvern sau viitoarele guverne. Vom avea o discuție foarte clară. Care sunt lucrurile pe care și voi vă angajați în schimbul nominalizării prim- ministrului? Își iau un angajament față de țară”, a spus Mircea Geoană.

El a punctat că a studiat administrație în Franța și știe să măsoare performanța. „Eu știu să-i trag la răspundere”, a conchis Geoană.

