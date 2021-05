Mirabela Dauer, distrusă de dieta Dukan. Cum i-a afectat rinichii, Marina Almășan a dat-o de gol: De FRICA noastră a ținut!

Minodora și-a îngrijorat fanii. Cum a slăbit 40 de kilograme: Ești exagerat de slabă! Ai o problemă de sănătate?

Mirabela Dauer este iubită de publicul larg, însă viața ei a fost marcată de multe drame. Dintre toate, cântăreața a avut parte de probleme de sănătate și a trecut printr-un adevărat coșmar atunci când medicii au diagnosticat-o cu cancer, boală ce s-a extins la vezică și i-a afectat rinichii.

Artista spune că deși i-a fost greu, și-a pus nădejdea în Dumnezeu şi acest lucru a ajutat-o enorm.

"Aveam o oboseală şi am început cu un RMN. Mi-am făcut şi CT. Analizele mi-au ieşit bune, cu o infecţie, dar eu am mici infecţii. A venit doctorul la mine şi mi-a zis că am cancer. Apoi m-am internat la spital, iar marţi m-a pus pe masa de operaţie. Aceasta a durat 6-7 ore.

După ce mi-am revenit, ţipam că vreau apă. Eram disperată. Operaţia a decurs bine. Am fost încrezătoare pentru că-L iubesc pe Dumnezeu. Am avut o tumoră ascunsă pe un rinichi. Mi-a zis că am un cancer furios şi că poate nu o să ajung la chimioterapie. Cancerul meu s-a extins la vezică. Mi-a scos 52 de ganglioni şi a început tratamentul la vezică. Telenovela mea continuă, tratamentul continuă", a povestit Mirabela Dauer la emisiunea "Vorbeste lumea" de la PRO TV, în urmă cu ceva timp.

Dieta Dukan i-a pus capac Mirabelei Dauer

În perioada în care a început să aibă probleme de sănătate, artista a recunoscut că a început să se simtă rău în urma unei diete celebre, pe care au încercat-o multe femei din România, dieta Dukan, bazată pe consumul de proteine, în detrimentul glucidelor și lipidelor, și că a fost la un pas să ajungă și atunci pe mâna medicilor.

"Eu nu țin nicio dietă. Am ținut, m-am săturat de diete. Nu au avut efect. Am ținut tot ce exista, inclusiv Dukan. Da, am avut probleme, am ținut 6 luni Dukan. N-am ajuns la spital, pentru că am avut norocul să am lângă mine prieteni buni care au zis Gata!, pentru că nu-mi era bine din anumite puncte de vedere. Nu am avut probleme cu ficatul, ci cu rinichii. Prea multe proteine multe, eu și așa sunt mâncătoare de carne", a declarat Mirabela pentru wowbiz.ro.

Marina Almășan, semnal de alarmă după problemele Mirabelei Dauer

Îngrijorată de starea de sănătate a Mirabelei Dauer, Marina Almășan a tras un semnal de alarmă pe blogul ei, în ceea ce privește dietele care îți pot face mai mult rău decât bine.

"Printre cei care au ce spune și știu ce spun, amicul meu Cristi Mărgărit, se referea, ca de obicei, la diete. Suspiciunile Mirabelei, în puținele sale interviuri, numeau ca principal vinovat al dificilei sale probleme de sănătate, dieta Dukan, pe care o urmase câteva luni.

"Dukan îți distruge organismul", spunea Mărgărit. "Dukan te poate aduce chiar la cancere". Mă simt ușor vinovată. La pachet, sper, cu alte câteva milioane de oameni.

Căci Mirabela, dacă a urmat dieta cu pricina, dacă i-a respectat regulile nemiloase, dacă s-a înfometat săptămâni în șir, chinuindu-se să o ducă la bun sfârșit, a făcut-o pentru noi. Pentru noi, cei ce o iubim și o așteptăm cu bucurie pe scenele noastre, în emisiunile noastre, în sălile de concerte, în sufrageriile friguroase de bloc în care ne-o aduce televizorul. Și da, pentru noi, Mirabela – ghemotocul acesta mic, plămădit din suflet, nu a vrut decât să arate bine, să își păstreze tinerețea veșnică, să înlăture obstacolul kilogramelor în exces, care la cineva micuț-micuț devine mult mai supărător […].

Mirabela, draga de ea, n-a făcut-o pentru ea. A făcut-o pentru noi. De dragul nostru și…iertați-mă că vă spun, de FRICA noastră! Ca să nu ajungem să strâmbam din nas când o vedem. Ca să nu ne iasă pe gură nemiloasele vorbe, cu care obișnuim să ne punem la zid artiștii, împușcându-i înainte de vreme, ca să nu audă spunându-i-se pe la spate "Vai, ce a îmbătrânit", "Vai, ce grasă e!", "Vai, ce rău arată!". Ca să o "lăsăm" să ne cânte cât mai mult timp cu putință", a scris Marina Almășan atunci, pe blogul ei, femeide10.ro

Mirabela Dauer s-a reinventat. L-a lăsat mut pe Răzvan Simion: "Sunt o mare bețivancă"

La aproape 74 de ani, Mirabela Dauer este una dintre cele mai energice artiste și de când cu pandemia, a dat clasă tuturor tinerilor, pentru că a devenit vedetă pe TikTok.

Mai mult, cântăreața a dezvăluit că de curând și-a creat un nou obicei, acela a bea vin, detaliu care l-a surprins și apoi amuzat pe Răzvan Simion.

"Eu nu beau, acum am început să beau, un prieten de-al meu are un vin…! Și dacă sunt cuminte beau mai mult decât el. Este un vin rose, de-mi lasă gura apă. Este cel mai bun vin din câte cunosc eu, cu toate că zvonurile erau clare că sunt o mare bețivancă. Dar nu-mi pasă. Nu beau spriț, eu îl beau sec", a dezvăluit Mirabela Dauer, la Neatza cu Răzvan și Dani.

"Îți dai seama ce o să scrie ziarele?", i-a zis Răzvan Simion.

"Și ce să fac, dacă scriu ziarele, să nu am somn? Nu mă lamentez! Ce e în sufletul meu e în sufletul meu, eu nu mă vait. Mă vait doar la câinele meu care mă latră", a completat artista.